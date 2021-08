Sagosens triste OL-exit: – Jeg føler meg helt tom

TOKYO (Aftenposten): Dommeren fjernet Sander Sagosen fra kampen. Men det er ikke dét ekspertene kritiserer ham for.

OL-kvartfinalen endte på en forferdelig måte for Sagosen.

DANMARK-NORGE 31–25: Sander Sagosen satt alene, lent tilbake i en klappstol. Én meter til nærmeste japanske funksjonær. Fem meter til banen han nettopp hadde blitt utvist fra.

Norges største håndballstjerne kunne bare se på at Danmark sikret 31–25-seieren i sluttminuttene.

Bildene av bannlyste Sagosen er bildet på håndballherrenes OL.

– Da prøvde jeg å tenke så lite som mulig. Jeg var skuffet, sier Sagosen til Aftenposten.

Sander Sagosens 43 OL-mål holdt ikke til semifinale.

Svett og ordknapp

Etter kampen var Sagosen svett og ordknapp. Men han stoppet på hver eneste mediepost og svarte på alle spørsmål.

Det er en del av jobben, som han sier det selv.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg har det kjipt nå. Jeg føler meg tom. Skuffet, sier Sagosen til Aftenposten etter kampen.

Klokkeklar beskjed om dommerne

Sagosen fikk sin første utvisning tidlig i kampen, etter å ha startet i forrykende skuddform.

På den andre utvisningen mente de franske dommerne at Sagosen prøvde å late som at Mathias Gidsel brøytet han ned. Den tredje utvisningen kom seks minutter før slutt, da Sagosen rev ned en danske.

Da var Sagosen ferdigspilt etter regelverket.

På spørsmål om han syntes det var riktig at han ble utvist, velger Sagosen et enkelt svar:

– Nei.

– Det er sånn som skjer, sier lagkamerat Torbjørn Bergerud.

– Danskene visste at han hadde to utvisninger. De ville nok prøve å fremprovosere utvisninger på ham, for å få ham ut av kampen. Det sier seg selv, sier Bergerud.

Her blir Sander Sagosen utvist.

Får kritikk fra eksperter

Sagosen var kampens desiderte hovedperson. Det var han egentlig allerede før utvisningen.

Det var han Norge satte sin lit til.

Han svarte med å score på 8 av 12 skudd. Han tok ansvar, kastet seg inn i dueller og kjempet seg forbi danskene.

Men han får også kritikk.

– Det blir litt for mye Sander i en periode, sier tidligere landslagsspiller Kristian Kjelling på telefon til Aftenposten.

– Han er ikke i nærheten av det han har vært, sier håndballekspert Frode Kyvåg.

Og utdyper slik:

– Han blir litt ivrig. Han vurderer ikke like bra hver gang. Men han får stor oppmerksomhet fra motstanderen. Det går utover det kollektive spillet, sier Kyvåg.

– Vi mangler fem-ti prosent

Sagosen løste riktignok sine straffekast-problemer – og traff på alle – i selveste OL-kvartfinalen. Trønderen har scoret 43 mål i OL – flere enn alle andre til nå.

Men punktumet, og det som kanskje vil bli best husket, var da han fikk det røde kortet fra den franske dommeren og måtte ta de blytunge skrittene over linjen. Til den siden der han ikke lenger kunne påvirke kampen.

En slukøret Sagosen hadde ikke annet valg enn å se på de danske spillerne kosekaste mellom seg mens klokken tikket mot 60. En liten dansk delegasjon (inkludert nybakt OL-vinner Viktor Axelsen) klappet taktfast det siste minuttet.

Igjen ble Danmark for sterke. Det er dem Spania møter til semifinale torsdag – ikke Norge.

– Vi mangler fem-ti prosent i alle ledd. Klarer vi komme oss opp så mye, er vi oppi der. Klarer vi ikke det, er vi ikke et godt nok håndballag, sier Sander Sagosen.