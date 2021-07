Helomvending fra arrangøren: OL går uten tilskuere

Etter at Japan torsdag erklærte unntakstilstand i Tokyo fra 12. juli til 22. august, er det bestemt at storbyen arrangerer et publikumsfritt OL.

Det blir tomme tribuner når OL i Tokyo holdes fra 23. juli til 8. august. Foto: Shuji Kajiyama / AP / NTB

NTB

52 minutter siden

IOC-president Thomas Bach ankom Tokyo torsdag. Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

Det bekrefter Japans OL-minister Seiko Hashimoto til den japanske avisen Asahi, ifølge Reuters. Den offisielle bekreftelsen av forbudet skal komme senere torsdag.

– Det er beklagelig at OL blir arrangert i et veldig begrenset format, sier Hashimoto.

OL i Tokyo begynner 23. juli og varer til 8. august. Hele arrangementet vil derfor pågå under unntakstilstanden.

Det er i første omgang kun i hovedstaden Tokyo det blir forbudt med publikum. Noen konkurranser skal gå utenfor bygrensene, og arrangørene skal, i samhold med byene det gjelder, ta en beslutning om forbudet også skal gjelde der.

Grense

Nylig satte OL-arrangøren en grense på 10.000 publikummere på de ulike arenaene, men med høye smittetall og unntakstilstand blir det nå endring i planene.

Statsminister Yoshihide Suga sier at det er viktig å stoppe den svært smittsomme deltavarianten fra å spre seg.

Valget skal ha blitt tatt etter et møte mellom IOC, den japanske OL-arrangøren og myndighetene i Tokyo og Japan.

Arrangørene har måttet tåle kritikk fra innbyggere i Tokyo for ikke å ta viruset på alvor. Selv har de avfeid anklagene og forsikret at OL skal gå som planlagt og uten smitte.

896 nye tilfeller

Bare 15 prosent av Japans befolkning er fullvaksinerte mot koronaviruset, og onsdag ble 920 personer registrert smittet i Tokyo. Det var det høyeste dagstallet i hovedstaden siden 13. mai. Tokyo har rundt 14 millioner innbyggere.

Torsdag var det 896 nye smittetilfeller. Det ble dermed den 19. dagen på rad at antallet var høyere enn samme dag uken før.

30 prosent av tilfellene skal være den smittsomme deltavarianten, fortalte Japans ansvarlige minister for smitteverntiltak, Yasutoshi Nishimura, tidligere på dagen.

Tokyo-OL skulle egentlig vært avviklet i fjor sommer. Under lekene vil det i alt være 11.000 deltakere fra rundt 200 land på plass i Japan.