Landslagssjefen tvunget til endring rett før OL-start: – Det er tøft

TOKYO (VG) Gøran Johannessen (27) har forlatt OL-troppen bare tre dager før åpningskampen. Landslagssjef Christian Berge (48) beskriver samtalen med 27-åringen som sterk.

MÅ TENKE NYTT: Landslagssjef Christian Berge har mistet bakspiller Gøran Johannessen.

21. juli 2021 13:07 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi mister en spiller som bekler treerrollen, og som kanskje er den aller beste duellspilleren fremover på banen, forteller Berge om Johannessen.

VG skrev tidlig onsdag lokal tid her i Japan at bakspilleren har satt kursen hjem igjen, etter å ha slitt med en skade i lyskeregionen. Johannessen har vært glitrende for «Berge boys» de siste årene, med blant annet to VM-sølv og EM-bronse.

– Gøran er en klassespiller når han er i form. Sånn som det ble nå, klarte han ikke å komme opp dit. Vi ønsker nå å se fremover. For det er det vi skal. Jeg har full tillit til at Simen Pettersen vil gå inn og prestere bra, sier landslagssjefen.

Sterk samtale

Berge forteller at det var en vanskelig avgjørelse å ta, men at Johannessen forsto at laget trengte en skadefri spiller i form i troppen.

– Det var tøft. Det er tøft for Gøran å reise dagen før vi skal dra til leiren. Det er en kjedelig samtale, men vi var begge veldig enige i at det var det vi måtte gjøre for å få laget bedre, sier Norges hovedtrener.

Nå erstattes Johannessen av Elverum-spiller Simen Holand Pettersen (23), som var tiltenkt en rolle som en av tre reserver utenfor troppen i Tokyo. Thomas Solstad (24) hentes inn fra Norge og overtar den rollen.

– Simen har vært veldig god på trening. Jeg har full tiltro til at han går inn og spiller bra, sier Berge.

TROPPEN: Foran f.v.: Sebastian Barthold, Bjarte Myrhol, Espen Christensen, Torbjørn Sittrup Bergerud, Kristian Sæverås, Kristian Bjørnsen, Kevin Maagerø Gulliksen. Midten f.v.: Magnus Gullerud, Christian O’Sullivan, Sander Sagosen, Harald Reinkind, Magnus Abelvik Rød, Petter Øverby, Magnus Fredriksen, Kent Robin Tønnesen, Gøran Søgard Johannesen, Simen Holand Pettersen. Bak f.v.: Gry Hege Knutsen, Geir Stølsvik, Ole Martin Viken, Steinar Ege, Børge Lund, Christian Berge, Zeljko Tomac, Harald Markussen.

Første på 49 år

Norges herrelandslag spiller sin første kamp i OL på 49 år, når de åpner mesterskapet mot Brasil. Avkast er klokken 02.00 norsk tid.

Turneringen er delt inn i to puljer med seks lag, hvor fire går videre til kvartfinale fra hver gruppe. Norge er i pulje med Spania, Argentina, Tyskland, Frankrike – i tillegg til Brasil.

Kampen vises på TV Norge.