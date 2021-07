Skal kjempe om OL-gull i omdiskutert vann: – Draktene er brune når vi kommer opp

TOKYO (VG) Vannet Norges triatlon-trio skal svømme i under OL i Tokyo er omdiskutert blant utenlandske utøvere. Kristian Blummenfelt (27) mener det største problemet er at det er «grumsete».

GULLHÅP: Kristian Blummenfelt gjør seg klar for pressetreff i OL-landsbyen i Tokyo.

– Draktene er helt brune når vi kommer opp av vannet. Det er veldig grumsete, så når du svømmer kan du ikke se mer enn halve armen. Men vi har svømt i mye verre tidligere, sier Kristian Blummenfelt når VG møter ham i OL-landsbyen i Tokyo.

Norges triatlonherrer bestående av nevnte Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes skal i ilden søndag kveld fra 23.00 norsk tid. De uttaler alle tre at målet er medalje. Blummenfelt er det aller største gullhåpet.

Men vannet i Tokyo Bay, der de skal svømme 1500 meter, har blitt kritisert av utenlandske utøvere. Ifølge Insider har vannet blitt beskrevet som at det «lukter som et toalett». Vannet har tidligere hatt høye E. coli-verdier, men under lekene har arrangørene jobbet hardt for å rense vannet.

De norske utøverne føler seg trygge på at vannet er rent.

– Jeg tror ikke det er så mye bakterier der. De måler vannet rundt to ganger om dagen på fem ulike steder. Verdiene der har vært langt unna grenseverdien, sier Blummenfelt.

– Vi svømmer i mye rart rundt omkring i verden, så jeg tror ikke dette er det verste, legger han til.

Alle de tre norske triatletene mener det eneste problemet på svømmedelen er at de kan få vanskeligheter med å se fordi det er så grumsete.

– Vi har hatt konkurranser med langt verre vannkvalitet tidligere. Da har vi merket at dette blir du syk av å svømme i. Jeg har for eksempel fått matforgiftning av å svømme i vann tidligere. Sånn sett er dette bra, sier Iden.

– Det eneste problemet er at det er vanskelig å se beina på den foran deg. Men når du ligger uti der er navigasjonen litt dårlig uansett og du må opp av vannet for å se. Jeg tror ikke det skal ha så mye å si selv om det er litt ubehagelig at det er så grumsete, fortsetter han.

KLAR FOR OL: Gustav Iden før et pressetreff i OL-landsbyen i Tokyo. Sent søndag kveld skal han i aksjon.

– Er det et problem for sporten at dere ofte konkurrerer i vann med dårlig kvalitet?

– Det er absolutt ikke noe positivt og det internasjonale triatlonforbundet har gjort mye for å sikre vannkvaliteten. Det har vært mye verre tidligere år. Det virker som om det er på bedringens vei, men det burde absolutt vært tryggere for utøverne, svarer Iden.

24 år gamle Stornes synes ikke vannet lukter spesielt vondt i Tokyo.

– Det er ikke så ille, men det er skittent. Vi er helt farget når vi er ferdige. Men de stenger av bukten vi svømmer i og de sier vannet er helt greit, sier han.

– Hvordan kan konkurransen bli påvirket av at det er så grumsete?

– Folk kan svømme litt mer inn i hverandre og det kan bli litt mer unødvendig slåssing, avslutter Stornes.

