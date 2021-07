Kjetil Borch sørget for ro-opptur: Klar for finale

TOKYO/OSLO (VG) Det har ikke gått veien for de norske roerne under sommerens leker. Men natt til torsdag sørget Kjetil Borch (31) for en etterlengtet opptur da han tok seg til finalen i singlesculler.

SUVEREN: Kjetil Borch vant sitt semifinaleheat og er dermed klar for finale.

Etter at Olaf Tuftes avskjed endte med B-finale og tårer og gullhåpene Kristoffer Brun og Are Strandli kantret med stø kurs mot finaleplass, er Kjetil Borch det siste norske ro-håpet i Tokyo. I semifinalen natt til torsdag gjorde 31-åringen kort prosess med konkurrentene.

Mannen med VM- og EM-gull fra 2018 tok årene fatt og gikk umiddelbart opp i ledelsen fra bane tre. Han var først ved 500, 1000 og 1500 meter, og var også førstemann over målstreken med tiden 6.42.92 - halvannet sekund unna den olympiske rekorden til Mahe Drysdale.

Dermed er Borch klar for finale, og ga landslagstrener Johan Flodin en etterlenget opptur - og den perfekte bursdagsgave. Norges trener fyller 54 i dag.

Olaf Tufte og flere andre fra den norske roleiren var på plass på tribunen for å følge Borchs semifinale. Borch tok OL-bronse under lekene i Rio de Janeiro i 2016 sammen med nettopp Tufte, da i dobbeltsculler.

Borch holdt et høyt tempo gjennom hele løpet og vant foran Damir Martin (Kroatia) og Mindaugas Griskonis (Litauen), som slår følge med Borch til A-finalen.

De var henholdsvis 2.35 og 2.98 sekunder bak Borch.

På sin vei til finalen har Borch vunnet i både det første forsøket og i kvartfinalen. Bedriften ble gjentatt i semifinalen - og 31-åringen fra Tønsberg er kanskje den største gullfavoritten i finalen.

Den går natt til fredag klokken 02.45, og sendes på Eurosport Norge og Discovery+.

