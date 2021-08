Bruce Springsteens hilsen til det norske OL-håpet

TOKYO (VG) I høst skal Geir Gulliksen (61) ri på lag med Jessica Springsteen (29). Til bursdagen fikk han en hyggelig hilsen fra faren Bruce (71).

10 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Gratulerer. Du er 60 – og fremdeles et barn. Dette kommer fra en 70 år gammel mann. De beste ti årene av ditt liv kommer nå. Kos deg med dem. Vi elsker deg, gratulerer, sa Bruce Springsteen i en video som Gulliksen fikk til sin 60-årsdag i 2020.

– Det var veldig hyggelig å få den videoen. Noe mer har jeg ikke lyst til å si om det, sier Gulliksen.

En av konkurrentene hans i OL er artistens datter Jessica. Men fra i høst skal disse to samarbeide som to av rytterne i Bjørn Rune Gjelstens lag «Scandinavian Vikings».

– Fra september skal hun ri for oss. Det blir moro, sier Geir Gulliksen.

Bruce Springsteen bruker i videoen kallenavnet som han har i internasjonale hestekretser: «Jimmy». Geir er for vanskelig på engelsk.

HESTEHÅP: Geir Gulliksen.

– Jeg er visst Norges eldste OL-deltager noen gang, smiler Norges håp i sprangridning. Blant dem som måtte gi tapt for 61-åringen i kampen om Norges OL-plass var barna Victoria (29) og Johan-Sebastian (25).

Gjelstens «Scandinavian Vikings» konkurrerer i sprangridningssportens svar på Champions League, som heter Global Champions Tour.

Da de sikret seg Springsteens signatur tidligere i år, uttalte Gjelsten til VG:

– Hun er først og fremst en av de aller beste sprangrytterne i verden, til tross for at hun er relativt ung i dette gamet. I tillegg er hun en flott og positiv kvinne, som blir en viktig profil for «Scandinavian Vikings».

– Hun har ingen nykker, sier Gulliksen.

VG har undersøkt om det blir noe mediemøte med Jessica Springsteen før sprangridning starter tirsdag. Meldingen fra den amerikanske troppen går ut på at det i så fall bare kan stilles sportslige spørsmål – «ingen familiære ting», som det står i meldingen vi har fått.

Hesten som Gulliksen skal ri i OL, heter Quatro og eies i kompaniskap med Bjørn Rune Gjelsten.

Da Gulliksen var med i Beijing–OL i 2008, handlet det om lag. Og det norske laget, som ellers besto av Tony André Hansen, Morten Djupvik og Stein Endresen tok en glitrende 3. plass. Men senere mistet de medaljene, for Hansens hest, Camiro, hadde testet positivt for stoffet capsaicin, et chiliprodukt som smøres på hestens forbein for å gjøre den mer følsom med tanke på å unngå riv.

Det norske lagets advokat argumenterte med at funnene av capsaicin var så små at de utmerket godt kunne ha en naturlig forklaring. Men de tapte også i idrettens voldgiftsrett CAS.

– Det var så lite av stoffet – null komma og 14 nuller før det kom et annet tall. Med dagens skyhøye grenseverdi hadde vi beholdt medaljen. Det er litt surt å tenke på.

– Er det enklere å hevde seg i OL enn i verdenscupen?

– Nei, det vil jeg ikke si. Alle de beste er her. Det er riktignok flere land her, men nivået er høyt over hele verden. Tidligere var det stor forskjell på for eksempel Europa og Japan, men nå er japanske laget gode for å hevde seg helt i toppen. Sporten har blitt sterkere over hele verden.

– Jeg synes det er morsomt å bo i deltagerlandsbyen. Riktignok bodde vi tre dager i landsbyen i Beijing-OL, men vi konkurrerte i Hongkong, så dermed fikk vi ikke føle på miljøet. Å bo i den norske leiren er verdt turen alene.

Det er 75 ekvipasjer med – og 30 av dem kommer til finalen.

– Redselen for de fleste er nok å glippe på finalen.

– Hesten har taklet reisen veldig bra. Jeg er forsiktig og trener med den bare på kveldstid. Vi er nøye med at den får i seg nok væske, forteller Geir Gulliksen.

PS: Geir Gulliksen er slett ikke eldste deltager i Tokyo-OL. Australske Mary Hanna, også hun sprangridning, er 66 år.