Norges bitre tap: Dette betyr det for OL-sjansene

TOKYO (Aftenposten): Norge led et bittert nederlag mot Spania. Men betydningen trenger ikke bli stor.

Sander Sagosen tapte for Spania, men OL-ferden er langt ifra over.

Nå nettopp

Spania-Norge 28–27. De løp, svettet og kriget i to ganger 30 minutter. Men til slutt ødela et straffekast i sluttsekundene for Norge.

Spanjolene vant med ett mål og løp jublende ut på banen. Irriterte nordmenn gikk av banen.

Nederlag kommer knapt med bitrere smak. Men betydningen for OL-turneringen trenger ikke å være stor for Norge.

For med seier i neste kamp, mot antatt svakere Argentina, er Norge så godt som videre fra gruppespillet. Da vil trolig en uavgjort i de tre siste kampene sikre kvartfinaleplassen.

– Vi skulle gjerne hatt med oss to poeng i dag. Men vårt mål er å slå dem vi møter. Vi viser i dag at vi er gode nok til det, sa Christian O’Sullivan til Aftenposten etter kampen.

Fakta Norges gjenværende kamper Onsdag kl. 9.15: Norge-Argentina. Fredag kl. 7.30: Tyskland-Norge. Søndag kl. 9.15: Norge-Frankrike. Alle tidspunkter i norsk tid. Vis mer

Fornøyd med kampen

Tapet går imidlertid utover sjansen for en høy plassering i gruppen. Det er ikke ubetydelig:

For vinneren av gruppe A møter 4.-plassen i gruppe B – og motsatt.

Norge er nå nummer fire i gruppe A.

Avanserer de til en høyere plass, øker sjansen for å unngå verdensmester Danmark i kvartfinalen.

Landslagstrener Christian Berge har fortsatt førsteplass i gruppen som en målsetning. Da tåler ikke Norge mange feilskjær mot Argentina, Frankrike og Tyskland.

– Vi skal bygge på at vi har tatt et kjempesteg fra Brasil-kampen. Vi spiller en god kamp mot Spania, som er medaljekandidat, sier Berge.

Sagosens brøl

Uansett sto det ære på spill i Tokyo mandag. Norge har jo ikke slått Spania siden 1997.

Uten tilskuere hørte man skoene knitre i gulvet. Man hørte hvert «vamos» og «kom igjen». Og etter Sagosens 0–1-mål hørte man reaksjonen ekstra godt: Et skikkelig Sagosen-brøl, mens han holdt armene ut til hver side.

Det var som om han sa «denne gangen er jeg her».

I sist VM måtte nemlig Sagosen ut med skade i kvartfinalen mot Spania. Med et hvitt håndkle på hodet kunne han bare se på at Spania vant 31–26.

Sander Sagosen fortvilte da Spania slo ut Norge i VM.

Derfor hadde han litt å ta igjen mandag, Sander Sagosen. Og det ble en helt annen kamp. Sagosen dundret inn seks scoringer og var overalt.

Det gikk lenge mot revansje. Men så snudde det.

– En centimeters forskjell

Spania scoret fire mål på rad tidlig i andre omgang. Plutselig var målvakt Rodrigo Corrales en umulig nøtt for Norges skyttere.

– Vi tar litt raske avslutninger. Men vi kommer fortsatt til skudd fra seks meter og bommer på ganske åpne sjanser. Er vi litt skarpere der, hadde det blitt jevnere. Det er den store forskjellen i dag, sier O’Sullivan.

«Pust», var beskjeden fra Berge i en timeout.

– Jeg ønsket bare at vi skulle puste med magen og spille det vi hadde planlagt. Det synes jeg vi klarer fint etterpå igjen, sier Berge.

Et Sagosen-langskudd inspirerte Norge, som kjempet seg inn i kampen igjen. Magnus Jøndal utlignet til 27–27 i siste minutt. Men Spania fikk ett angrep til – og det endte med straffescoring.

– Vi fikk det siste målet, men det handlet bare om en centimeters forskjell. Norge kunne også ha vunnet kampen, sier Spania-spiller Jorge Maqueda Peño til Aftenposten.