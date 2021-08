Nå blir Magnus Jøndal (33) gymlærer

TOKYO (Aftenposten): Magnus Jøndal går rett fra OL-exit tirsdag til en helt ny hverdag.

Noen videregåendeelever i Oslo får snart en venstrekant i verdensklasse som lærer.

Nå nettopp

Da det hele var over, lente Magnus Jøndal (33) seg fremover. Han støttet seg til knærne og så rett ned i gulvet.

Han sto med ryggen til danskene som feiret semifinaleplass.

I det øyeblikket tenkte Magnus Jøndal ennå ikke på at håndballkarrieren hans var over. De følelsene kom først da han takket de danske spillerne for kampen, og de gratulerte ham med en fin karriere.

Den inneholder Bundesliga-gull, 577 landslagsmål, to VM-sølv og en EM-bronse.

Jøndal virket preget etter sin siste kamp.

– Det blir en stor del av livet mitt som tar slutt. Nå begynner en ny retning, en retning jeg gleder meg til. Men det er trist å legge det andre kapittelet bak meg, sier Jøndal.

Bjarte Myrhol legger også opp. Les om hans karriere her: Håndballbautaens ukjente historie.

Derfor slutter han

Det nye retningen er idrettsfagslærer på Bjerke videregående skole i Oslo.

Det er skolestart 16. august – under to uker etter hjemreise fra Tokyo.

– Det blir ikke mange dagene pause, slår Jøndal fast.

Han har vært én av verdens beste venstrekanter de siste årene. I OL har han stort sett vært på banen hele tiden. «Han kunne hatt noen gode år til», mener lagkompis Torbjørn Bergerud. Men Jøndal valgte altså å gi seg nå – akkurat som lagkamerat Bjarte Myrhol.

– Jeg er litt lei det livet som toppidrett innebærer: reisene og å være mye borte. Jeg vil være litt mer hjemme med familien, ha fri i helgene og gjøre andre ting, sier Jøndal, som har barna Sofie (4) og Ida (1) sammen med kona Emilie.

Bjarte Myrhol og Magnus Jøndal etter tapet for Danmark. Begge er nå ferdige som håndballspillere.

Viktig brikke

Da Christian Berge tok over som landslagstrener, var han helt sikker: Jøndal skulle være en viktig brikke.

Og slik har det fortsatt. Jøndal har mange gode minner med landslaget.

– Det er en herlig gjeng. Vi har hatt det veldig morsomt sammen. Jeg har vært med fra starten av, da vi ikke var fullt så gode, til å kjempe om medaljer. Jeg håper de tar de siste stegene i årene som kommer, sier Jøndal.

Kallenavnet

Lagkompisene kaller Jøndal «the silent assassin».

– En snill fyr. Han er stille og rolig. Han er ikke den som roper høyest i garderoben. Men når han er ute på banen, gjør han jobben hver eneste gang. Det er kjipt at han er ferdig, sier Bergerud.

Harald Reinkind sto ved siden av Jøndal i pressesonen etter kampen. «Comeback», ropte han med et lurt smil.

– Kan det skje, Jøndal?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er nok en veldig liten sjanse for det. Dette er en avgjørelse jeg har tenkt lenge på, så den er ganske klar.

Men klubben Follo har ikke gitt opp å få ham med i den norske serien ...