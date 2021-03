Vil ikke snike i vaksinekøen før OL

Toppidrettssjef Tore Øverbø vil følge norske myndigheters vaksinasjonsplan og «ikke snike» for å få Norges rundt 90 OL-utøvere vaksinert mot covid-19 før sommerlekene i Tokyo om fire måneder.

PANDEMI-FRITT: Zika-viruset truet OL i Rio de Janeiro for snart fem år siden, men stoppet ikke Norges håndballkvinner – her ved Heidi Løke, Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal – fra å kunne feire bronsemedaljen etter seier over Nederland. Foto: Bjørn S. Delebekk

28. mars 2021 11:52 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi forholder oss til myndighetenes vaksinasjonsstrategi. Vi skal ikke snike. Vi er en del av den norske befolkningen, svarer Olympiatoppens øverste leder på spørsmål om han vil ta initiativ om fullvaksinasjon av Norges tropp til OL i Tokyo 23. juli til 8. august.

Tore Øverbø sier at «utgangspunktet vårt» er at OL-arrangøren lager et smittevernopplegg som ikke forutsetter vaksine. Han understreker at han er «trygg på» at det nåværende opplegget er godt nok. Det er foreskrevet i den såkalte «Play Book» fra Den internasjonale olympiske komité – spesialhåndboken for hvilke «pandemiregler» som vil gjelde for sommerens OL.

Les også Ingebrigtsen i tvil om OL: Skeptisk til vaksine-tempoet

Reglene vil bli endret og håndboken revidert i henhold til smitte- og vaksineringsutviklingen.

– Vi vet ikke hvordan det vil se ut i mai og juni. Men vi forholder oss til strategien som gjelder. Punktum, slår toppidrettssjef Tore Øverbø fast.

OL-SJEFENE: Marit Breivik er Olympiatoppens sjef for sommeridrettene, mens Tore Øverbø er toppidrettssjef for Norges idrettsforbunds toppidrettsorganisasjon. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han svarer også klart «nei» på spørsmål om han har mottatt signaler om at Norges OL- og Paralympics-tropp bør få lov til å gå «utenom køen».

En del nasjoner er allerede tilbudt kinesisk produserte vaksiner. Disse er ikke aktuelle for Norges OL-tropp. Tore Øverbø sier imidlertid at sannsynligheten for at noen kommer inn i OL-perioden med smitte – inkludert Paralympics med 16 norske utøvere etter OL – vil være svært liten.

Les også Norge klare for Tokyo-OL: – Den beste følelsen i hele verden

Han begrunner det med obligatorisk «helsemonitorering» og testing før avreise, ved ankomst til Japan, under oppholdet og ved hjemreise.

– Det blir en tydelig, oversiktlig og streng smittevernprotokoll, sier han.

På spørsmål om han likevel vil være helt komfortabel med å sende norske utøvere, trenere og ledere av gårde uten at de er fullvaksinerte, svarer han at han i likhet med de fleste «deler oppfatningen» om ikke å være helt komfortabel under pandemien.

Les også Warholm turte ikke dra – nå er det smitteflom etter EM: – Angrer ikke

– Uavhengig av hvor vi er i verden, sier han.

Fredag ble det kjent at friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik og en norsk friidrettsutøver har testet positivt for covid-19 etter å ha vært i inne-EM i polske Torun i begynnelsen av mars. Flere utøvere fra andre nasjoner testet positivt under mesterskapet, og flere titalls utøvere som deltok har gjort det umiddelbart etter mesterskapet.

Les også Berge slått ut i OL-kvalifiseringen: – Rett og slett for dårlig

To norske brytere, Norges to landslagstrenere og lagets fysioterapeut testet positivt da OL-kvalifiseringen i bryting skulle starte i Budapest for en uke siden.

Olympiatoppens toppidrettssjef påpeker at norske myndigheter har en aktiv tilnærming til hvordan vaksineringen av befolkningen bør foregå ettersom pandemien og smittebildet endres. Tore Øverbø sier også at en person, selv om vedkommende er vaksinert, fortsatt kan være smittebærer.

Les også Siste OL-sjanse i juni: Kjemper mot karantenereglene

Han sier også at alternativet til OL er å være hjemme, og spør på retorisk vis om det er bedre enn å oppholde seg innenfor akkreditert smittevernsone i Japan.

– Har noen norske utøvere sagt at det ikke vil komme på tale å delta hvis de ikke er vaksinert?

– Nei, ingen norske utøvere har sagt det til meg, eller som jeg har hørt om, svarer Tore Øverbø.

Han sier at det blant ledelsen i norsk toppidrett «utveksles synspunkter» når det gjelder vaksinering, men at det ikke er kommet krav om det.