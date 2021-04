Casper Ruud mot «nye Nadal» (17): – Tøff mentalt

Casper Ruud (22) møter Spanias «nye Rafael Nadal» i kvartfinalen i Marbella i ettermiddag. Nordmannens analyseekspert mener 17 år gamle Carlos Alcaraz er tøff mentalt og at Ruud må passe seg for ikke å bli satt under press.

MARBELLA-MATCH: Casper Ruud må stå av presset fra Spanias «nye Nadal», Carlos Alcaraz (17), for å ta seg videre til semifinalen i ATP-turneringen i Marbella fredag ettermiddag. Foto: AFP/EPA

9. apr. 2021 13:07 Sist oppdatert nå nettopp

– For oss som ikke har hatt fullstendig innsikt, har det sett ut som om spansk tennis har vært på vei ned. Så kommer denne karen. Han er tøff mentalt og fysisk sterk. Jeg tror Toni Nadal har litt rett i det, svarer Øivind Sørdal konfrontert med påstanden fra Rafael Nadals onkel (60) og eks trener om at Carlos Alcaraz er deres nye Rafael Nadal (34).

Øivind Sørdal er ansatt på deltid som utviklingsansvarlig i Norges tennisforbund, men mest kjent som ekspertkommentator på TV og analyseansvarlig for Casper Ruud.

Fredag sendte han sine konklusjoner fra nærgående studier av Carlos Alcaraz’ to foregående kamper – og seirer – i ATP 250-turneringen i Marbella, mot serberen Nikola Milojevic (25) tirsdag og den spanske veteranen Feliciano Lopez (39) i går, til «Team Ruud» i Spania.

– Det er en spennende spiller, som man vet lite om. Han slo Lopez i går (torsdag), og det er en bra greie for en 17-åring. De har helt sikkert funnet en ny stjerne, sier Øivind Sørvald med referanse til Carlos Alcaraz’ trener, tidligere verdensener Juan Carlos Ferrero (41).

Carlos Alcaraz, som 5. mai fyller 18 år, er ranket som nummer 133 i verden. Casper Ruud er ranket 26. De er omtrent like store når det gjelder kroppsstørrelse. Alcaraz: 185 cm/72 kilo. Ruud: 183 cm/77 kilo.

– Alcaraz er snart topp hundre i verden. Han er en spennende utgave av en spansk spiller. Han står ikke for de lange ballduellene som spanjolene er kjent for. Han er «utålmodig». Hvis han blir «drevet» er han ikke like god. Det vil bli en veldig spennende kamp i ettermiddag, sier Øivind Sørvald.

Den skal etter planen starte på Estadio Manolo Santanas grus klokken 17.30.

Øivind Sørvald har også sett Carlos Alcaraz i en tidligere kamp i Miami. Han understreker og påpeker i sin «Ruud-analyse» at Casper Ruud ikke må tillate den spanske tenåringen fra Murcia å spille sitt spill. Han er en «farlig spiller» og «slår vinnere» de gangene han gis anledning til å gå inn i banen, fra forehand og backhand.

– Han liker å styre motstanderen og å sette dem under press tidlig. Han spiller variert, sier Casper Ruuds analyseansvarlige.

Casper Ruud har også litt av hvert å by på:

På den annen side - den mindre fordelaktige for Carlos Alcaraz - har han «noen begrensninger». Øivind Sørvald mener han er litt for vill og slår en del «juniorfeil». For å avansere til semifinalen må Casper Ruud presse frem disse.

Sørvald er ikke på plass i Marbella, men har lagt merke til at arrangøren har sluppet inn en god del tilskuere. Han regner med at 99 prosent av dem vil heie på 17-åringen.

– Det er kjempetrøkk der nede. De «ser» etter en arvtaker til «Rafa» (Nadal). Men det passer Casper (Ruud) bra. Han trives med den typen motstand, sier Øyvind Sørvald.

Han sier også at Casper Ruud har jobbet med å få styring, som han uttrykker det, på skadene han har hatt.

– De kjenner han ikke til nå, hevder Casper Ruuds analyseansvarlige.