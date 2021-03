Drastisk økning i bekymringsmeldinger i idretten – Flere barn og unge sliter med spiseforstyrrelser

De siste månedene har det vært en markant økning i antall henvendelser om spiseforstyrrelser fra bekymrede trenere og foreldre. Årsaken kan være koronastopp i trening og en uforutsigbar hverdag.

Flere barn og unge har fått utfordringer med mat og kropp det siste året. Foto: colourbox.com

Allerede før sommeren 2020 merket skoler, idrettslag og faginstanser knyttet til spiseforstyrrelser, en økning av henvendelser. Situasjonen holdt seg stabilt i en periode før trykket økte betraktelig i forbindelse med den andre nedstengingen i oktober.

– Det handler om fravær av aktiviteter og rutiner, færre sosiale sammenkomster, og at mange er mye mer alene. Vi ser spesielt at de yngre, som er i en alder der de søker mye mer til jevnaldrende for å finne sin identitet, har det tøft nå, sier senterleder Marion Lende ved ROS, rådgiving om spiseforstyrrelser.