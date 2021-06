Tidligere rekordholder om Jakob Ingebrigtsens nivå: – Helt usannsynlig

Marius Bakken (43) hadde den norske rekorden på 5000 meter i 15 år før Jakob Ingebrigtsen (20) slo den i 2019. Nå har han problemer med å fatte hvor godt Ingebrigtsens rekordløp i Firenze er.

Jakob Ingebrigtsen knuste alle konkurrentene torsdag kveld, og satte ny europeisk rekord på 5000 meter med tiden 12.48,75 satt foran TV-en hjemme i Kristiansand satt Bakken og jublet – som så mange andre.

Men det er ikke så mange som har like gode forutsetninger som Bakken til å forstå hva prestasjonen faktisk innebærer.

– Det er en helt enorm prestasjon ... Det er et vanvittig nivå, og så fort at det er vanskelig å forestille seg. Det er bare å se på historien. En mann som Said Aouita løp i sin tid på 12.58,39. Så kommer det en 20-åring fra Norge og leverer det der, sier Bakken til VG.

TIDLIGERE REKORDHOLDER: Marius Bakken (t.v.) i aksjon på Bislett i 2005. Han hadde den norske rekorden på 5000 meter fra 2004 til 2019. Foto: Jørgen Braastad

Bakken var på 90- og 2000-tallet dominerende i Norge og hadde i lang tid norske rekorder på 3000 meter og 5000 meter. 7.40,77 – satt i 2001 – på 3000 meter ble slått av Henrik Ingebrigtsen på Bislett i 2019. Samme år røk også den 15 år gamle 5000-rekorden på 13.06,39. Jakob slo den med over fire sekunder i London.

På verdensbasis hadde Bakken i sin aktive karriere langt opp til de beste konkurrentene. På 5000 meter har den afrikanske dominansen vært enorm. Haile Gebrselassie (Etiopia) hadde verdensrekorden på 12.39,36 i 1998 før landsmannen Kenenisa Bekele løp på 12.37,35 i 2004. Den rekorden sto helt frem til uganderen Joshua Cheptegei løp på 12.35,36 i fjor. Cheptegei ble for øvrig nummer seks i gårsdagens løp.

– Da du var på ditt beste – hadde du trodd på at en norsk 20-åring skulle klare å levere det Jakob Ingebrigtsen gjør nå?

– Nei, nei – det ville jeg sett på som helt usannsynlig. Det er også en distanse som er så kompleks fordi den har vært ensidig dominert av noen få nasjoner de siste 30 årene. At Norge har en utøver med der oppe nå er helt enormt.

Tror Tokyo-varmen blir utfordrende

Spørsmålet nå blir hva Ingebrigtsen gjør i Tokyo-OL. Det er faktisk ikke umulig at han stiller på både 1500 og 5000 meter. Hovedproblemet er at forsøksheatene på de to distansene er samme dag, og finalen på 5000 meter går kvelden før finalen på 1500.

– Han er gullkandidat – i alle fall medaljekandidat – på begge distanser, og alt er mulig, sier Bakken.

– Jeg tror likevel den største utfordringen blir varmen og luftfuktigheten i Tokyo. De afrikanske konkurrentene er vant til å trene i ekstrem varme. Så spørsmålet blir hvordan Team Ingebrigtsen forholder seg til det, legger han til.

PS! Franske Michel Jazy var den forrige utøveren som sist hadde europeisk rekord på 5000 og 1500 meter samtidig. Det var i 1966 – samme år trenerpappa Gjert Ingebrigtsen ble født.