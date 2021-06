Ingen Vålerenga-spillere møtte pressen: – Uprofesjonelt

VALLE (VG) Etter 1–1 mot Odd onsdag stilte ingen Vålerenga-spillere opp i pressesonen etter kampen. Dagen derpå beklager klubben, og forklarer hva som skjedde.

JUBEL: Henrik Udahl feirer sin tidlige scoring mot Odd på Intility. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Høy temperatur og kontroversielle dommeravgjørelser preget kampen mellom Vålerenga og Odd på Intility Arena onsdag kveld.

Vålerengas største stjerne, Aron Dønnum, måtte blant annet ut med skade etter en stygg takling.

Det endte til slutt 1–1 etter en tidlig scoring fra Vålerengas Henrik Udahl og en straffescoring på tampen av første omgang fra Mushaga Bakenga.

Etter kampen fikk pressen tidlig beskjed om at Dønnum ikke ville stille til intervjuer da han var til behandling for kneskaden han pådro seg. Journalistene som var til stede på kampen ventet deretter i rundt 45 minutter før beskjeden om at heller ingen flere spillere fra Vålerenga ville stille opp til intervjuer.

Kommunikasjonssjef i Vålerenga, Tina Wulf, forklarer valget til VG:

– Det handler om at spillerne ønsker å gjøre seg ferdig med restitusjon før de kommer ut i mixed zone. Det er et veldig tett kampprogram, så det er det enkle svaret på spørsmålet, sier hun.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo tok seg derimot god tid til å prate med samtlige journalister.

– Akkurat nå er vi ikke gode nok. Vi må bruke mer av stallen, og da må vi bruke mer av tid på å utvikle den. Vi må glemme medalje akkurat nå, sa han til VG etter kampslutt.

Flere av mediene som var til stede reagerte på at ingen spillere dukket opp. Dagsavisen, som dekker klubben tett, har uttrykt seg på følgende måte i en kommentar:

«Det er ingen tvil om at Eliteserien i disse dager kommer så til de grader i skyggen av Europamesterskapet, så velger Vålerenga å ikke sende en eneste spiller til intervju etter en svært underholdende og kontroversiell kamp? På hjemmebane? Dette er så uprofesjonelt, VIF».

«Skal man selge både Vålerenga som klubb og Eliteserien som produkt, kan man ikke skjerme spillerne fra media etter kampene. Ta Seedy Jatta, for eksempel: Unggutten som fikk en gyllen mulighet til å vise seg frem da Dønnum måtte ut. Henrik Udahl: Spissen som fortsetter å score i Kjartanssons fravær. Fredrik Oldrup Jensen: Første møte med gamleklubben Odd».

Kommentaren er skrevet av journalist Jonas Bucher, som var til stede på stadion.

Wulf har fått tilsendt kommentarene fra Dagsavisen, og utdyper hva som skjedde onsdag kveld:

– Det er veldig viktig for Vålerenga å stille opp for media, og vi er stort sett tilgjengelige hele tiden. Vålerenga blir tatt ut til å spille hovedkampen klokka 20.00 svært ofte fordi klubben er blant de mest attraktive lagene å følge på TV. Når man da er ferdig først klokka 22.00, og det er tre kamper i uka, er restitusjon alfa omega. Det er spillernes helse og sikkerhet som kommer i høysete, sier hun og fortsetter:

– Er media villige til å vente til restitusjonsprosessen er ferdig, får de selvsagt det de måtte ønske. Dessverre er dette ofte i konflikt med deadline, men vi ønsker å strekke oss så langt vi kan uten at det går på bekostning av restitusjonen. Vi beklager forøvrig at vi ikke stilte med stilte med spillere i mines zone etter kamp i går, og vil sørge for at det ikke skjer igjen.

Fra Odd stilte trener Jan Frode Nornes, Mushaga Bakenga, Sander Svendsen og John Kitolano opp til intervjuer.

Også dommer Svein Oddvar Moen stilte opp for å forklare sin vurdering av Kitolanos takling på Dønnum. Han innrømmet at det burde vært rødt kort.