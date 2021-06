Mercedes bommet på taktikken: – Utenkelig feil

Lewis Hamilton (36) innrømmer at han hadde vært sjanseløs uansett hva han hadde gjort, siden Max Verstappen (23) og Red Bull fintet ut Mercedes på taktikk.

VERSTAPPEN BEST: Max Verstappen fra Nederland og Red Bull slo Lewis Hamilton Foto: Francois Mori / AP

– Han hadde tatt meg uansett, så det var ikke noe poeng å forsvare meg mer. Dere så hva som skjedde med Valtteri, så det var ingen grunn til å ødelegge dekkene enda mer, sier Hamilton etter 2.-plassen i Frankrike Grand Prix søndag.

Det skriver Formula1.com.

Verstappen tok igjen Hamiltons lagkamerat i Mercedes, Valtteri Bottas, etter 44 av 53 runder. Helt mot slutten av et superdramatisk løp kjørte Verstappen også forbi Hamilton, og nederlenderen økte forspranget i VM.

Slik så det ut da Verstappen kjørte forbi:

For Hamilton og Mercedes valgte å bytte dekk bare én gang, Verstappen byttet to ganger.

– Hvorfor i helvete var det ingen som hørte på meg da jeg sa det ville kreves to stopp? tordnet Valtteri Bottas, mens Lewis Hamilton nøyde seg med et hakket mer diplomatisk «jeg sa det til dere».

Formel 1-ekspert hos Viasport Henning Isdal mener det er oppsiktsvekkende at Mercedes bommet på Paul Ricard-banen.

– Det er akkurat på løp som dette at Mercedes vinner på grunn av strategi. De er kjent for å være best på strategi. Nå tok de ikke de rette valgene. De gjorde en utenkelig feil. De har en drøss med mennesker som sitter og analyserer dette fortløpende under løpet ved sitt hovedkontor, de har de beste hjernene og de beste datamaskinene. Men denne gangen bommet de, sier Isdal til VG.

Viser ikke følelser

Og dermed står Lewis Hamilton med tre strake løp uten seier, og det sier litt om Hamilton, for det har ikke skjedd på flere år. Hamilton viste få følelser etter «tapet».

KLAR MELDING: Lewis Hamilton la ut denne meldingen på sin Instastory etter løpet søndag. «Behold troen. Det er lenge igjen». Foto: Foto: Instagram/Lewis Hamilton

– Det er ikke vondt i det hele tatt. Jeg mener vi gjorde en god jobb i dag, det bare gikk ikke vår vei. Jeg er ikke ekstremt skuffet. Jeg mener jeg gjorde en så god jobb som mulig i dag. Det er klart det er noe vi kunne gjort bitte litt bedre, men alt-i-alt så var Red Bull raskere enn oss denne helgen, så det var sann fremstilling av den farten de har, sa Hamilton på pressekonferansen etter løpet.

Fakta Topp 5 VM etter 7 av 23 løp: Max Verstappen, 131 poeng Lewis Hamilton, 119 Sergio Pérez, 84 Lando Norris, 76 Valtteri Bottas, 59 Vis mer

Isdal mener dét svaret er en del av Hamiltons mentale spill. Eksperten tror vi får se en brutalt revansjesugen brite i Østerrike kommende helg.

– Hamilton viser ikke at det går innpå ham at han blir nummer to. Det er hans styrke, men nå har han møtt sin likemann i en 12 år yngre mann. Men jeg er ikke i tvil om at Hamilton evner å slå tilbake. Han er nok ekstremt sulten nå, sier Isdal og legger til:

– Det mentale spillet er noe av det mest interessante her. Verstappens metode er å dempe forventningene til seg selv. Hamilton og Verstappen er to av de sterkeste mentalt.

Kan ta 100 seirer på Silverstone

Etter løpet sa Verstappen at det var en enkel forbikjøring han gjorde rundt Hamilton.

– Da jeg kom nærmere, så kunne jeg se at dekkene til Lewis var skikkelig utslitt, og at det ikke var mye igjen av dem, så med en gang jeg kunne åpne bakvingen, sammen med toppfarten og det vingenivået vi valgte, så la oss si at det var en enkel forbikjøring. Jeg hadde jo selvsagt ferskere dekk også. Det ordnet seg, men det var jevnt, sa Verstappen.

VANT: Max Verstappen var best i Frankrike søndag, lagkamerat Sergio Perez ble nummer tre. Foto: NICOLAS TUCAT / X01348

Nå venter to helger på hjemmebane for Max Verstappens Red Bull i Østerrike, før de skal til Silverstone (18. juli) og Hamiltons hjemland. 36-åringen har 98 Formel 1-seirer i karrieren.

– Jeg tror nok han er veldig giret på å ta sin seier nummer 100 på Silverstone, så da må han vinne en av helgene i Østerrike. Eller han sier nok ja takk til seier nummer 101 på Silverstone, han vil nok vinne hvert løp, sier Isdal og ler.