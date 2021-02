«Årets venstreback» og toppscorer til Molde: – Ordentlig signalsignering

Molde HK henter ettertraktet stortalent fra eliteseriekonkurrent.

Thale Rushfeldt Deila er klar for MHK. Foto: Eva Malmstrøm / Fredrikstad BK

Nå nettopp

Thale Rushfeldt Deila har signert for Molde HK Elite, og er klar for klubben fra sommeren av. Det bekrefter klubben i en pressemelding onsdag. 21-åringen har de siste sesongene spilt for eliteseriekonkurrenten Fredrikstad, der hun har gjort sine saker svært godt. Nå har hun signert toårskontrakt med Molde HK.

Denne sesongen er det ingen som har scoret flere spillemål enn Rushfeldt Deila i den norske eliteserien. Hun har banket inn 72 scoringer på tolv seriekamper så langt. Det gir brukbare seks scoringer i snitt per kamp - og gjør henne til seriens toppscorer om han tar vekk straffemål.