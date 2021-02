Trenere dropper øvelsene som kan redde karrieren til unge idrettstalenter. Eksperter advarer mot skremmende utvikling

En halvtime i uka med denne typen trening kan redde karrieren til idrettsungdom. Eksperter fortviler over valgene til flere trenere.

Rapp J05 har ei fast økt i uka der håndball erstattes med medisinballer og skadeforebyggende trening. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Det smerter fysioterapeut Håvard Østerås hver gang en ung utøver må starte opptrening etter en korsbåndskade. Ekstra vondt gjør det siden forskning viser at enkle øvelser kan halvere omfanget av den karrieretruende kneskaden.

– Jeg er redd for at vi ikke vil se nedgang i forekomsten av nye korsbåndskader. Det tar lang tid å endre en kultur i et treningsmiljø, sier Østerås.