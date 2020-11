Lyst til å trene? Dette er reglene som gjelder på Nord-Jæren nå

Treningssentrene er fortsatt åpne, men all breddeidrett for voksne over 20 år er avlyst i Stavanger. I Sandnes, Sola og Randaberg kan voksne fortsatt drive breddeidrett, men ikke kontaktidrett.

All breddeidrett i Stavanger er stengt. Det inkluderer også golfbanen, som måtte stenge med umiddelbar virkning da de nye reglene trådte i kraft. Anders Minge

10. nov. 2020 17:17 Sist oppdatert nå nettopp

Etter at kommuner på Nord-Jæren vedtok nye koronaregler mandag kveld, oppsto det full forvirring og mange spørsmål om hva reglene når det gjelder trening egentlig sier.

Dette er reglene innen idrett, som gjelder i Stavanger de neste fire ukene.