Zucca på vei tilbake til NHL: – Jeg føler meg ung og er kanskje bedre enn noen gang

Mats Zuccarello skiftet klubb og fikk en middels sesong. Nå drar han tilbake med optimisme og en plan om å betale 1000 kroner for hvert målpoeng han lager.

Mats Zuccarello er på vei tilbake til USA og Midtvesten og ny NHL-sesong. Nyoperert i armen og klar til å rette opp inntrykket etter en noe skuffende sesong. Foto: Olav Olsen

1. des. 2020 07:30 Sist oppdatert 8 minutter siden

Nå reiser han til USA og forsinket oppstart av NHL. Han har vært hjemme i Oslo siden nyklubben Minnesota Wild ble slått ut i første runde av sluttspillet i august. Men nå har han så smått begynt å pakke.

Det er snart oppkjøring til sesong i verdens største hockeyliga – NHL. Akkurat nå ser det ut til at forsinket oppstart blir 1. nyttårsdag.

Zucca har bak seg ni sammenhengende sesonger i NHL og er blitt 33 år gammel, men gleder seg til å leke med puck igjen.

– Føler meg ung og i fin form. Jeg er kanskje bedre enn noen gang. Sesongen jeg hadde før denne siste, var kanskje den beste sesongen jeg har hatt poengmessig og sluttspillmessig.

Skuffelsen

Det første året i Minnesota Wild innrømmer han gjerne var noe skuffende. Han slet med det han kaller «skavanker» i armen som han brakk for halvannet år siden. I den forlengede høstferien har fått operert armen og har brukt tid i Oslo til å restituere og trene seg opp igjen.

– Det påvirket meg nok noe i sesongen. Men jeg bruker ikke det som unnskyldning, sier han.

Fakta Mats Zuccarello Alder: 33 (født 1. september 1987) Fra: Hasle i Oslo Bor: Minneapolis i USA Klubb: Minnesota Wild (NHL) Tidligere klubber: Hasle-Løren og Vålerenga som ungdomsspiller, Frisk Asker, MoDo (SHL – øverste svenske liga), Connecticut Whale (AHL – amerikansk nivå 2), New York Rangers (NHL), Metallurg Magnitogorsk (KHL – russisk toppserie), Dallas Stars. Landslaget: Har spilt for Norge i en rekke mesterskap. Vis mer

Mats Zuccarello under trening med Minnesota Wild i juli. Foto: David Berding / Reuters

Det er nå drøyt halvannet år siden han forlot New York Rangers. Klubben som hentet ham til NHL i for 10 år siden. Klubben som hadde et stort hjerte for den 171 centimeter høye og energiske angriperen. Klubben som han selv elsket å spille for.

Det var tungt å ta farvel, men han har lagt det bak seg. Slik er profesjonell idrett. Han har nå en femårskontrakt med Minnesota Wild. Han har slått seg ned i Minneapolis i Minnesota, en av de norskeste statene.

– Jeg kan ikke si at jeg merker noe til at dette er et norsk område, men jeg har vært i den norske sjømannskirken i byen et par ganger.

Samtidig er ikke Zuccarello det eneste skandinaviske innslaget. Det er fire svensker og en finne i Wild-stallen. Og i mål står Cam Talbot som var lagkamerat et par sesonger i New York Rangers.

Småtrøblete sesong

Overgangen fra New York til Midtvesten (via et kort opphold i Dallas Stars) har vært litt trøblete.

– Jeg kom ikke like fort inn i det som jeg hadde trodd.

Klubben har hatt sine problemer, og i vinter ble det trenerskifte. Ut med Bruce Boudreau som hadde vært i klubben i fire år. Dårlige resultater i en periode var nok til at klubbens direktør, Bill Guerin, sa opp Boudreau. Dean Evason ble midlertidig sjef og fikk i sommer jobben på permanent basis etter en god periode før alt ble stengt.

– Jeg kom ikke like fort inn i det som jeg hadde trodd, forteller Mats Zuccarello om sin første sesong i Minnesota Wild. Foto: Olav Olsen

– Vi får gi ham litt tid til å jobbe seg inn i stillingen. Han har aldri vært hovedtrener før, så vi er positive. Vi har noen endringer i laget, så jeg gleder meg til å komme tilbake.

Evason fikk klubben til sluttspill. Men Minnesota Wild røk ut i den første runden med 3–1 i kamper mot Vancouver Canucks.

Zuccarello-stiftelsen

Denne sesongen håper 33-åringen fra Hasle at det blir mer poeng i målstatistikken. Det vil bety penger i kassen til Zuccarello-stiftelsen.

Hockeyforbildet har opprettet en egen stiftelse hvor pengene brukes til idrett for barn og unge som ikke har samme tilgang som mange i dette landet. Aksjonen har fått navnet «Match Mats» og handler om at han selv bidrar med 1000 kroner til stiftelsen for hvert målpoeng han scorer. Det samme skal så sponsorer gjøre.

Allerede har 20 sponsorer meldt seg. Det betyr at 21.000 ruller inn på stiftelsens konto når han scorer eller får assist på sitt første mål i en ny sesong.

Han bruker det som ekstra motivasjon. Jo flere mål, jo mer penger til idrettsarbeid for vanskeligstilte barn og unge.

– Det er en kul greie og alle pengene går til arbeidet i stiftelsen. Her er det fritt frem for store bedrifter, små bedrifter og hvem som helst ellers, sier han.

Forrige sesong scoret han 37 målpoeng. Dersom «Match Mats» hadde vært i gang da, ville han dratt inn 777.000 kroner til stiftelsen med de 20 som allerede har forpliktet seg i år. Med 100 med på laget, ville det blitt 3,8 millioner.

Ny president

Når Zuccarello reiser tilbake til USA, er det til et land som har fått ny president og som har vært gjennom et turbulent år. Politidrapet på George Floyd i hans nye hjemby Minneapolis preget forsommeren og sommeren. I perioden med Black lives matter-demonstrasjoner fikk han med seg fra Norge ettersom det var spillestopp.

Presidentvalgkampen har han fulgt hjemmefra i høst. Men han flagger ikke noen mening politisk.

– Det var spennende, men samtidig får jeg ikke stemt. Idrettsutøvere må ikke ha politiske meninger. Du skal få lov til å være utøver, og jeg liker ikke å blande rollene. Idrett skal gi glede uansett hvem du er. Politikken er noe politikere må ta seg av.