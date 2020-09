Det åpnes det for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.

Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Vi begynner med fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess.