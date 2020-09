Ellevill andreomgang sørget for Nærbø-seier

Nærbø hang i tauene etter at de gikk til pause seks mål bak Fjellhammer, men utover andre omgang var de ikke til å true. Dermed kunne de ta med seg begge poengene hjem til Jæren.

Nå nettopp

Fjellhammer - Nærbø 31–32:

Nærbø har svingt en god del i sine prestasjoner så langt denne sesongen. Etter en solid åpning med seier borte mot FyllingenBergen, så har de to siste kampene mot henholdsvis Drammen og Runar endt med tap. Spillemessig var det også et solid skritt tilbake under søndagens hjemmekamp mot Runar.