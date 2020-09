Jakob Ingebrigtsen: – Jeg dro til Tsjekkia av en eneste grunn

Jakob Ingebrigtsen vant sin andre internasjonale 1500 meter på rad i Ostrava. Denne gangen brydde han seg ikke om tiden.

8. sep. 2020 22:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Da jeg så deltakerlisten, fant jeg ut at jeg ville løpe i Ostrava for ikke å la noen andre internasjonale navn vinne 1500 meter denne sesongen. Det funket, sier han blid og opplagt på telefon til Aftenbladet etter løpet der han presterte 3.33,92.

Han bestemte seg for å dra til Tsjekkia for to dager siden, var ikke på hotellet i Ostrava før midnatt mandag kveld, slappet av på formiddagen og løp tirsdag kveld. Allerede onsdag morgen setter han seg på flyet hjem.