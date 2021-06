Messi-dobbel sendte Argentina videre som gruppevinner

Lionel Messi sto for to mål og en målgivende pasning da Argentina slo Bolivia 4-1 i Copa America. Argentinerne er dermed klare for kvartfinale mot Ecuador.

Lionel Messi og Sergio Agüero er gode venner og ble nylig lagkamerater i Barcelona. Natt til tirsdag norsk tid kombinerte de da Argentina tok seg videre i Copa America. Foto: Bruna Prado / AP / NTB

Argentina var allerede klare for cupspillet, men med seier over Bolivia ville de sikre førsteplassen i gruppe A.

Det gjorde de anført av en meget god Messi. Barcelona-stjernen serverte Alejandro «Papu» Gómez med en nydelig pasning allerede etter seks minutter av kampen og Argentina ledet 1-0.

Etter en halvtimes spill ble Gómez felt i 16-meteren og Messi var sikker fra straffemerket. Åtte minutter senere scoret Messi igjen med en lekker lobb etter å ha blitt spilt gjennom av hans nye lagkamerat i Barcelona, Sergio Agüero.

Etter pause reduserte Bolivia til 1-3 etter scoring av Erwin Saavedra, før Lautaro Martínez fastsatte sluttresultatet til 4-1 for Argentina.

I den andre kampen i gruppe A vant Uruguay 1-0 over Paraguay takket være et straffespark av Edinson Cavani.

Ettersom favorittene Argentina og Brasil vant sine grupper, kan lagene møtes i en finale dersom de tar seg videre fra kvart- og semifinalene.

Brasil møter tøff motstand allerede i kvartfinalen mot 2016-mesterne Chile.