Mjøndalen berget plassen etter dødballscoring syv minutter på overtid

VALLE (VG) (Mjøndalen - Sogndal 3–2) To magiske romjulsminutter så ut til å sende Sogndal opp i Eliteserien, men en gammel kjenning ville det annerledes. Syv minutter på overtid kranglet Markus Nakkim inn seiersmålet.

28. des. 2020 18:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Dødball er en del av det, så det er kjedelig, konstaterer Sogndal-trener Eirik Bakke.

Han mente Sogndal fortjente mer fra kampen. Spesielt etter den andre omgangen som ble snudd på hodet i løpet av 75 sekunder.

Et straffespark fra Akor Adams og et prosjektil fra Tomas Kristoffersen gjorde at Sogndal snudde fra 0–1 til 2–1 med ti minutter igjen av kampen.

Men drøyt to minutter før klokken rundet 90 minutter, rev Ole Amund Sveen seg fri og for andre gang i kampen – og satte inn 2–2.

Og i kampens syvende overtidsminutt stanget Markus Nakkim, mannen som så ut til å bli en slags syndebukk, inn 3–2 for Mjøndalen.

– Det er den mest følelsesrike jeg har spilt noen sinne. Vi setter oss litt i skiten, men når det gjelder så bretter vi opp ermene, sier Nakkim.

Mjøndalen vant krigen om fornyet plass i Eliteserien – og spiller på øverste nivå også i 2021.

– Jeg har aldri opplevd makan. Hver høst har det vært spenning i Mjøndalen. Så jævlig mørkt somi år har det aldri vært før. Vi har vært død og begravet. Vi har vunnet akkurat når vi må, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Eurosport.

– Disse dagene og timene før er ikke for folk flest. Dette kan umulig være sunt.

– Det er første gang i mitt liv jeg har grått av glede, sier Hansen.

– Drittmål

I tett snødrev og to lag som slåss med nebb og klør for den siste plassen i Eliteserien, var det lite som tilsa «tiki taka»-fotball på Oslo øst.

Mjøndalen har blitt kjent som et krigerlag – og den første scoringen var verdig et lag som kunne båret rustninger og sverd.

Bruntrøyene flyttet frem sin målfarlige stopperduo og løftet frem et frispark fra midtbanen. Det var imidlertid indreløperen Ole Amund Sveen, mannen som skaffet frisparket, som snek seg fri i boksen.

Headingen var omtrent det motsatte av en kontant heading ned i hjørnet, men Sogndal-målvakt Renze Fij ble forstyrret av Sondre Liseth.

Mjøndalen-spissen bommet på ballen, som fortsatte sin ferd og humpet over mållinjen på Intility Arena.

– Vi slipper inn et drittmål, sa Sogndal-spiss Endre Kupen til Eurosport i pausen.

– Vi visste at Sogndal er svake på dødball, så det har vi hatt fokus på, sa målscorer Ole Amund Sveen, som har en fortid i Sogndal.

Temperatur

Kampen ble spilt på nøytral bane, men det var, naturlig nok, en klart overtall av Mjøndalen-fans som hadde tatt turen til hovedstaden mandag kveld.

Det sørget bruntrøyenes tilhengere også på å nevne for sogndølene, blant annet ved å rope at «det er kun to mann som synger».

Gradestokken la heller ikke skjul på at kalenderen viste 28. desember, men nede på sidelinjen var det temperatur.

Sogndal-trener Eirik Bakke var tydelig misfornøyd med førsteomgangen laget hans viste, gestikulerte og diskuterte med både egen benk, dommere og Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Også på banen var det sporadiske tilløp til krangling og munnhuggeri, noe som kanskje var et tegn på kampens betydning – og at viljen tidvis var større enn kvaliteten på spillet.

HVEM SCORET EGENTLIG? Sondre Liseth, Markus Nakkim og Christian Gauseth feirer kampens første mål. Foto: Terje Bendiksby

Kollisjon

Sogndal hadde kun sporadiske turer inn i sekstenmeteren til Mjøndalen, som heller ikke skapte stort.

Renze Fij holdt på å rote det til med et svakt utspill før pause, men reddet seg inn og fikk slått vekk forsøket til Ole Amund Sveen, som prøvde å utnytte at keeperen stod langt ute.

Andre omgang startet med et lite skremmeskudd fra Endre Kupen, men også Mjøndalen var nære scoring i åpningsminuttene.

Tjue minutter ut i kampen ble det stopp i spillet etter en kollisjon mellom Ole Amund Sveen og Daniel Eid.

TØFFE TAK: Ole Amund Sveen kom til Mjøndalen i sommer for å kjempe om plassen i Eliteserien. Han scoret to ganger og tok imot den nødvendige julingen mot Sogndal. Foto: Terje Bendiksby

Førstnevnte så ikke Sogndal-backen i blindsonen, og en blødende Eid forsvant etter hvert inn i garderoben, mens Sveen fortsatte kampen.

Sogndal byttet to spillere og skapte umiddelbart flere farligheter på dødball, men Mjøndalen slapp med skrekken.

Berg- og dalbane

For bruntrøyene handlet det siste kvarteret om å forsvare ledelsen mot et Sogndal-lag som festet et stadig større grep om kampen.

Men tolv minutter før slutt pekte Tom Harald Hagen på straffemerket. Markus Nakkim felte Adams Akor, som skulle ta straffen selv.

Nigerianeren satte ballen til høyre. Straffeeksperten Sosha Makani fikk hanskene på den, men klarte ikke å holde ballen utenfor stengene.

Og i kampens påfølgende minutt smalt det igjen. Tomas Kristoffersen utnyttet en svak klarering og hamret til fra distanse.

Ballen skjøt fart og fløt bort i det lengste hjørnet – forbi en Sosha Makani som neppe er veldig begeistret over egen innsats.

Kampen hadde imidlertid enda et kapittel: Sondre Solholm Johansen løftet ballen mot bakre stolpe. Og hvem andre enn Ole Amund Sveen dukket opp der?

Reprisen viste at 30-åringen var noen centimetere i offside, men det brydde nok Gjøvik-gutten seg lite om der han satte inn utligningen.

Og på overtid gikk altså Markus Nakkim fra å være syndebukk til å bli den store helten.