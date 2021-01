Norske profiler føler seg bortdømt - nå er VM i fare

KAIRO (VG) Norge er avhengig av hjelp for å gå videre fra mellomrunden i VM. Den fikk de ikke av det spanske dommerparet i dramaet mot Portugal.

21. jan. 2021 14:21 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Norge vant det intense oppgjøret med én scoring, men ledet på et tidspunkt i 2. omgang med fire. Overfor VG beskriver høyre back Harald Reinkind (28) det som godt å ta to poeng, men surt å ikke vinne med flere nettkjenninger.

En femmålsseier hadde gjort at håndballgutta hadde vært klar for kvartfinale hvis de gjør jobben mot Algerie og Island i de to neste kampene. Nå må i stedet et resultat fra andre matcher i gruppen gå Norges vei for at det ikke skal bli VM-exit allerede søndag kveld.

– Det er vanskelig å forholde seg til hva de dømmer på. Det er mange tominuttere. Noe som blir straffe på den ene siden, men ikke den andre, sier Reinkind, før han legger til følgende om resultatet:

– Det er bittert.

Les mer om Norges potensielle vei til kvartfinale her:

Tror ikke Frankrike legger seg

– Bortdømt

Det var spanjolene Oscar Raluy og Angel Sabroso som dømte matchen. De får ikke lov til å uttale seg til pressen av Det internasjonale håndballforbundet (IHF), etter det VG får opplyst.

Praksisen skal gjelde for samtlige kampledere her i Egypt. Den fotrappe norske bulldoseren Gøran Johannessen (26) så ut til å moderere seg i intervjuet med VG.

– Jeg syns dommerne har litt problemer, hvis vi kan si det mildt. Jeg syns vi blir litt bortdømt på slutten, med Christian O’Sullivan som har to gjennombrudd som blir blåst frikast imot - og så er det en soleklar brøyt mot Petter Øverby i det siste angrepet. Jeg syns det er dårlig, sier Johannessen til VG.

Hør kaptein Bjarte Myrhol forteller om dramaet her:

– En krig

Det gikk under to minutter av matchen før Sander Sagosen (25) fikk en hånd opp i ansiktet av 120 kilo tunge Victor Iturriza (30). Portugiseren fikk til slutt rødt kort på tampen av matchen, men Sagosen mener dommerne feilvurderte flere situasjoner.

Det ga han også klart uttrykk for til dommerne underveis, noe som var godt synlig fra tribuneplass.

– Vi var ikke helt i «fres» underveis der. Vi leder med med tre-fire mål, så får vi to ganger to (utvisninger) slik at vi spiller fire mot seks. Det kunne ha blitt matchavgjørende, men vi får ikke gjort noe med det, sier Sander Sagosen.

– Det er en krig. Det er full gass. Jeg visste at det kom til å gjøre vondt i dag. Jeg får juling og gir juling. Sånn er det utpå her. Vi må gi og ta litt, så er det dommernes oppgave å passe på vår sikkerhet, sier 25-åringen, som er klar at opplevelser som mot Portugal er en del av sporten og noe han ikke vil bruke mer energi på.