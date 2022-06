Krystallklar Rekdal: - Garanterer å ta RBK tilbake til toppen

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal gjester Rasmus&Saga.

12 minutter siden

Åttendeplass på tabellen. Videre i cupen med et nødskrik. Kun to tap. Men også kun tre seire.

Det er fasiten for Rosenborg og trener Kjetil Rekdal etter straks seks måneder i jobben.

«De større spørsmålene»

Denne uka er han på plass hos Rasmus&Saga for å svare på de «større spørsmålene».

* For hvordan skal RBK egentlig se ut i angrep?

* Hvordan jobbes det på treningsfeltet hver dag?

* Og hvilke grep tas for å innfri det Rekdal garanterer for: At han tar klubben tilbake til toppen?

Vi er naturligvis også innom det kommende overgangsvinduet. Og vi tar ut «ukas lag».