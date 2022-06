Lewis Hamilton slår tilbake etter rasisme fra Formel 1-legende

Formel 1-miljøet fordømmer tre ganger verdensmester Nelson Piquet etter hans rasistiske kommentarer om den britiske superstjernen Lewis Hamilton.

FÅR STØTTE: Formel 1-miljøet og Lewis Hamilton selv tar kraftig avstand fra uttalelsene til tidligere Formel 1-fører Nelson Piquet.

Brasilianske Piquet er også far til Kelly, som er sammen med Max Verstappen – Red Bull-fører og Hamiltons erkerival.

– Det handler om mer enn språk. Disse gammeldagse tankegangene må endres og har ingen plass i sporten vår. Jeg har vært omringet av slike holdninger og vært et mål hele livet mitt. Det har vært god tid til å lære, skriver Lewis Hamilton på Twitter.

– Vi fordømmer på det sterkeste enhver bruk av rasistisk eller diskriminerende språkbruk. Lewis har vært frontfiguren for denne sportens kamp mot rasisme, og han er en ekte forkjemper for mangfold både på og utenfor banen. Denne hendelsen understreker viktigheten av å fortsette kampen for en bedre fremtid, skriver Hamiltons lag, Mercedes, på sin Twitter-konto.

Flere av de andre Formel 1-lagene, som Ferrari Alpine, McClaren og Aston Martin, har også uttrykt sin støtte til Hamilton etter Piquets uttalelser.

Brasilianeren vant tre VM-titler i løpet av sin karriere som Formel 1-fører, i 1981, 1983 og 1987.

Ifølge CNN Brasil har Piquet, i en podkast spilt inn før 2022-sesongen, gjentatte ganger brukt rasistiske uttrykk om Hamilton i en episode der de blant annet diskuterte sammenstøtet mellom Hamilton og Verstappen under fjorårets Grand Prix på Silverstone-banen i England:

Piquet skal ha omtalt Hamilton som «neguinho» i podkasten.

Flere medier, deriblant CNN Brasil og The Guardian, har prøvd å komme i kontakt med Piquet, uten hell.

Også Formel 1 har uttalt seg etter at Piquets kommentarer ble kjent, og skriver:

– Diskriminering eller rasisme er uakseptabelt og har ingen plass i samfunnet vårt. Lewis er en utrolig ambassadør for sporten vår, og fortjener respekt. Hans endeløse kamp for mangfold og inkludering er noe mange kan lære av, og noe vi er opptatt av i Formel 1.

TOK FARVEL: Her er Lewis Hamilton (t.v.) og Nelson Piquet (t.h.) avbildet sammen. De to Formel 1-legenden var, sammen med tidligere Formel 1-fører Jean Alesi (i midten) til stede under Niki Laudas begravelse i 2019.

– Han har gjort mer enn noen annen fører gjennom historien for denne sporten. Det at han, og så mange andre, fortsatt opplever denne type behandling er uakseptabelt. Vi må alle stå sammen mot denne type diskriminering, skriver Hamiltons Mercedes-lagkamerat, George Russell.

Dette er ikke første gang Piquet har havnet i trøbbel for sine uttalelser: Som aktiv fører uttalte han seg på nedsettende vis rival og landsmann om Ayrton Senna.

The Guardian skriver at Piquet vil nektes tilgang til fremtidige Formel 1-løp før han offentlig ber om unnskyldning til Hamilton.

SAMMEN: Kelly Piquet, Max Verstappens partner, er datteren til Nelson Piquet. Her er paret avbildet under Miami Grand Prix i mai tidligere i år.

Tidligere har flere andre søramerikanske idrettsutøvere blitt straffet for rasisme der de selv har hevdet at kommentarene ikke har vært rasistisk ment. De uruguayanske fotballspillerne Edinson Cavani og Luis Suárez ble begge straffet, henholdsvis for å bruke uttrykkene «negrito» og «negro».

Begge forsvarte seg med at det handlet om kulturforskjeller og at uttrykkene betydde noe annet i hjemlandene.

Cavani fikk tre kampers utestengelse i 2020, mens Suarez fikk åtte i 2011.

Til helgen returnerer Formel 1-førerne til det tradisjonsrike Silverstone-banen i England. Du kan følge alt i vårt Formel 1-livesenter.