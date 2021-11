TV 2: Hansen gjennomgikk vellykket inngrep i hjertet

Caroline Graham Hansen er på vei tilbake i fysisk aktivitet etter å ha vært gjennom det som beskrives som et inngrep i hjertet.

NTB

11. nov. 2021 15:23 Sist oppdatert nå nettopp

Det er TV 2 som har fått bekreftet inngrepet av Norges landslagslege Said Tutunchian.

– Hun hadde en opplevelse i Barcelona med en rytmeforstyrrelse. Det er tatt hånd om av klubben, og hun har gjennomgått utredninger og behandling som klubben har håndtert, sier han til kanalen.

Tutunchian opplyser videre at Graham Hansen nå skal være kvitt rytmeforstyrrelsene hun har opplevd.

Det norske landslagsprofilens arbeidsgiver Barcelona opplyste torsdag at Graham Hansen har vært gjennom det som ble betegnet som diagnostiske og terapeutiske kardiologiske tester.

Nå skal det være klart for å starte prosessen med å gjenoppta fysisk aktivitet.

I forrige uke ble det kjent at landslagsstjernen var uaktuell for spill i påvente av resultater fra grundige hjertetester. Barcelona bekreftet opplysningene i en pressemelding.

Undersøkt av landslagsleger

Graham Hansen ble byttet ut til pause i Barcelonas 8-1-seier over Real Sociedad sist helg. Ifølge TV 2 skyldtes det at hun hadde høy puls og ubehag i brystet.

Klubblaget opplyste videre i forrige uke at 26-åringen ikke ville være tilgjengelig for kamper før alle prøvesvarene forelå. Hun skulle overvåkes for hjerterytmeforstyrrelser på trening.

Norges landslagssjef Martin Sjögren opplyste samtidig til NTB at Graham Hansen merket at noe ikke stemte underveis i 0-0-kampen mot Polen i VM-kvalifiseringen 21. oktober.

– Legene våre undersøkte henne i pausen, da hun kjente at pulsen ikke gikk ned, sier Sjögren til NTB.

Da klarte man å få pulsen ned, og Graham Hansen spilte også hele 2.-omgangen i Polen.

Aktuell for landslagssamling

I slutten av inneværende måned er det klart for ny landslagssamling med VM-kvalifiseringskamper mot Albania og Armenia. Om Graham Hansen blir med der, er inntil videre ikke avklart.

«Vi har en pågående dialog med Barcelona. Når det gjelder samlingen, så får vi se hvordan det utvikler seg for Caro kommende uke», skriver landslagssjef Sjögren i en tekstmelding til NTB torsdag.

Det norske laget slo Armenia 10-0 i det første oppgjøret i kvalifiseringen. Da sto Graham Hansen bak tre scoringer. Albania har Norge ennå ikke møtt.