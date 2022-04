Ulvang gir seg i FIS. Trondheims gamle VM-sjef overtar

Når Vegard Ulvang gir seg i FIS, er det trønderen Guri Knotten som tar over for ham.

Vegard Ulvang og Guri Knotten sammen under trenerseminaret på Gardermoen denne uka. Knotten skal ta over for Ulvang i langrennskomiteen i FIS.

22 minutter siden

– Vegard signaliserte for en tid tilbake at han ikke ønsket gjenvalg. Vi har fulgt Guri i internasjonale møter og vet at hun har et stort nettverk i utlandet. I dialog med flere, også Vegard, har Guri blitt spilt inn som det beste alternativet til å erstatte ham. Det handler først og fremst om hennes internasjonale nettverk. I tillegg har hun sett Norge utenfra (var landslagssjef i Sveits), noe som vil bidra til at hun får enda større tillit. Hun vet hvordan det fungerer i utlandet også.

Det sier leder i langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad, til Adresseavisen.