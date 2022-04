Stjernen måtte konkurrere under dekknavn som barn

Først var idretten hennes forbudt for jenter. Så ble hun nektet OL. Her er historien om bokseikonet som nektet å gi seg, og som nå er klar for karrierens høydepunkt.

Den irske boksestjernen Katie Taylor poserer med tittelbeltene etter en seier i fjor.

«En episk batalje», «et seismisk oppgjør» og «tidenes største kamp».

Store ord brukes før Amando Serrano og Katie Taylor møtes i ringen natt til søndag. Der skal Taylor forsvare sin VM-tittel i lettvekt.