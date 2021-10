Live på VG+ Sport i natt: Verdens beste fjærvektsbokser forsvarer VM-tittel

Meksikanske Emanuel Navarrete (26) skal forsvare WBO-tittelen i fjærvekt mot amerikanske Joet Gonzalez (28) på et stevne i San Diego natt til lørdag. Den og to andre kamper kan du se på VG+ Sport.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

TV-sendingen starter kl. 05.00, og dette er de tre kampene som vises:

Super fjærvekt: Henry Lebron (13–0) mot Manuel Rey Rojas (21–5)

Weltervekt : Angel Ruiz (17–1) mot Giovani Santillan (27–0)

Fjærvekt om WBO-tittelen: Emanuel Navarrete – Joel Gonzalez

Stevnet kan du selvfølgelig også se i opptak på denne lenken – alt som kreves er VG+ Sport-abonnement.

Navarrete var tidligere WBO-mester i super bantamvekt og forsvarte tittelen fem ganger. Men da han slet mer og mer med å klare vekten, så rykket han opp en klasse og tok like godt WBO-tittelen der også.

– Jeg føler meg veldig sterk. Jeg har sett forandringer på kroppen min til det beste, og jeg tror denne divisjonen passer meg best. Jeg vurderer ikke å gå opp enda en vektklasse akkurat nå. Jeg fokuserer bare på kampen mot Joet, sa Navarrete på den siste pressekonferansen.

KNOCKOUTBOKSER: Emanuel Navarrete (t.v.) har 34 seirer og ett tap i karrieren. 29 av seirene har kommet på knockout. Dette møtet med Isaac Dogboe i 2018 endte med poengseier.

Gonzalez står med 24 seirer (14 på knockout) og ett tap i karrieren. Tapet kom da han gikk VM-kamp mot Shakur Stevenson for to år siden om den samme WBO-tittelen. Han slo tilbake med en sterk seier mot Miguel Marriaga i september i fjor, og får nå en ny tittelmulighet:

– Det er en tøff kamp. Navarrete har en stil som er veldig unik, og veldig vanskelig å finne ut av. Det er derfor han er en mester. Planen min er å ta med det beltet hjem, sa Gonzalez som er bosatt i Los Angeles og dermed bokser tilnærmet på hjemmebane.

Favoritten er uansett Navarrete. Han er rangert som den aller beste fjærvektsbokseren i verden akkurat nå, både av Ring Magazine og boxrec. Den 26 år gamle meksikaneren ble profesjonell allerede som 17-åring, og vant sine fem første kamper på teknisk knockout i løpet av fire måneder.

Hans eneste tap i karrieren kom på poeng i kamp nummer seks. Siden da har Navarrete vunnet 29 strake kamper, og bare fem av dem har gått tiden ut. Han har tatt VM-titler i super bantamvekt, og sikret seg WBO-tittelen i fjærvekt da han vant på poeng mot Ruben Villa i Las Vegas for ganske nøyaktig et år siden. Da måtte Villa ta telling to ganger i en fartsfylt kamp, og Navarrete vant på poeng med 114–112, 114–112 og 115–111.

Han forsvarte tittelen i april i år mot Christopher Dias, og var fullstendig overlegen i kampen som han vant på teknisk knockout i 12. og siste runde.

PS! VG+ Sport kommer til å sende boksestevner jevnlig fremover. 22. oktober vises tittelkampen mellom Oscar Rivas og Ryan Rozicki i den nye vektklassen bridgeweight.