Gjert Ingebrigtsen til NRK: – Det har vært en slitasje i familien

Gjert Ingebrigtsen sier i et intervju med NRK at det har vært en «slitasje» i familien.

SUKSESS: Jakob Ingebrigtsen har hatt store fremganger med faren Gjert som trener. Her i Doha i 2019.

25. mars 2022 18:23 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Vi visste at denne slitasjen i familien før eller senere ville slå til. Den har vært tøff. Likevel må vi ta de litt kjedeligere sidene på samme måten som de gode, sier han til NRK.

Det er første gang Gjert Ingebrigtsen uttaler seg etter at det for to måneder siden ble kjent at han var sykmeldt. Årsaken var ifølge en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund «veldig høyt arbeidspress». Derfor ville han ikke fungere som trener for løperbrødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen. Trioen skulle trene seg selv. Hvorvidt han skulle tilbake som trener for «Team Ingebrigtsen» ble ikke klarlagt.

Det ble det imidlertid da Henrik Ingebrigtsen i et intervju med VG i forrige uke slo fast at Gjert Ingebrigtsen fremover ikke ville ha noen rolle for Jakob, Filip og ham som løpere.

– Fremover vil ikke Gjert ha noen rolle som trener, koordinator og administrator inn mot oss. Men jeg håper at han litt frem i tid, når ting får roet seg med tanke på trenerrollen, at han kan gå opp i farsrollen, uttalte Henrik Ingebrigtsen.

SLÅTT PÅ OPPLØPET: Jakob Ingebrigtsen tapte spurten på 1500 meter under innendørs-VM forrige helg. Samuel Tefera fra Etiopia vant, dagen etter ble det kjent at Ingebrigtsen var coronasmittet.

I midten av februar satte Jakob Ingebrigtsen (21) verdensrekord på 1500 meter innendørs i Liévin i Frankrike. Foran rekordløpet sa han – om Gjert Ingebrigtsen fravær – at ingenting varer evig.

– Gjert finnes jo, så det blir ikke «livet uten Gjert». Men vi er et stort team med mye kompetanse. Det er mange ivrige sjeler. Det står ikke på det. Vi har fått til mye bra, og har mye bra erfaring bak oss, uttale OL-gullvinneren til VG.

Gjert Ingebrigtsen er tilbake i rampelyset som deltager i en episode av NRK-serien «Med Monsen på tur». Den vil bli vist fredag. Ifølge NRK mener han at de fleste kjenner ham, på bakgrunn av hans rolle som trener og far de 10 siste årene – siden Henrik Ingebrigtsen vant EM-gull på 1500 meter i Helsinki og tok 5. plass i London-OL i 2012.

Han tilføyer at han ikke skal prøve å være noe annet heller, enn den personen allmennheten er blitt kjent med – etter hvert også gjennom den populære TV-serien «Team Ingebrigtsen».

– Jeg er ikke bekymret, for jeg har ikke noe å bevise for noen. Jeg er et helt alminnelig menneske, med sterke og svake sider, sier Gjert Ingebrigtsen i intervjuet med NRK.