Har ikke vunnet én kamp. Sjefen angrer ingenting

Kolstad vant ingen av kampene i oppkjøringen til lørdagens historiske E-cupkamp. Christian Berge ville ikke gjort noe annerledes.

Christian Berge mener Kolstad må måle seg mot de beste for å bli best. Laget han går til e-cupkampen mot Drammen uten en eneste seier fra oppkjøringskampene.

27. aug. 2022 09:02 Sist oppdatert nå nettopp

Én uavgjort. Fire tap. Det ble Kolstads fasit etter oppkjøringskampene mot sterk dansk motstand.

– I mitt hode er det sånn at skal du bli best, så må du måle deg mot de beste. Hvis ikke så tror du at du er god, uten at du vet hvor lista ligger. Det er det ikke noe poeng i, sier Christian Berge.