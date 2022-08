– Det som er overraskende er at vi er så håpløse som vi er. Fra minutt én til minutt nitti

I løpet av tre minutter rakk André Hansen å peke på en rekke ting som gikk skeis mot Tromsø.

André Hansen var alt annet enn imponert over RBK-spillet mot Tromsø.

29. aug. 2022 10:08 Sist oppdatert nå nettopp

TROMSØ - ROSENBORG 4–3:

Han fikk det fryktelig travelt søndag kveld, Rosenborg-keeperen. Han måtte finne seg i å plukke fire baller ut av nettet, og det til tross for at han selv reddet RBK to ganger når Lasse Nordås ble spilt alene gjennom - én gang i hver omgang.