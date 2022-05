Ekspertens åtte råd for løpesesongen: Slik får du fremgang

Løpesesongen er for alvor i gang. Professor i treningsvitenskap gir deg sine beste tips.

Det finnes veier til rask progresjon, men du rekker trolig ikke å finne toppformen før lørdagens Holmenkollstafett.

11. mai 2022 20:55 Sist oppdatert 25 minutter siden

Antallet timer med dagslys har nettopp bikket 16 i tallet. Restaurantene har trukket til fortauet, og fuglene har omsider returnert fra sine late tilværelser lenger sør.

For mange betyr det at terskelen for å komme seg ut nå er på sitt absolutt laveste. Skraping av bilruter eller manglende smøringsegenskaper er, om enn for en liten stund, et tilbakelagt kapittel.