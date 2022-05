Solbakken ut mot VM-hotellene i Qatar: – Er vi på 1800-tallet?

Landslagssjef Ståle Solbakken reagerer kraftig på saken der tre hoteller som Fifa anbefaler under VM, sier nei til å huse homofile.

Folk står rundt den offisielle klokka som teller ned til fotball-VM i november i Qatar.

NTB

12. mai 2022 09:43 Sist oppdatert nå nettopp

Det viser en gjennomgang NRK har gjort i samarbeid med svenske SVT og danske DR. I oversikten kommer det fram at 20 av hotellene anbefaler at man ikke viser legning.

Homofili er forbudt i Qatar. Ifølge Amnesty kan det straffes med sju år i fengsel. Under Fifa-kongressen i mars forsikret president Gianni Infantino at alle er velkomne, «også når vi snakker om LHBTQ+».

– Det er et så åpenlyst og latterlig tema, er vi på 1800-tallet, liksom? Jeg regner, håper og tror at det her bør det finnes en løsning på, sier Ståle Solbakken til VG.

– Ikke akseptabelt

De 69 hotellene er kontaktet gjennom epost eller telefon. Tre aksepterer ikke homofile, 20 svarte «ja, men med begrensninger», 33 hadde ingen innvendinger, mens de 13 siste har ikke svart eller fungerer på nåværende tidspunkt som karantenehotell.

– Dette er selvfølgelig ikke akseptabelt og heller ikke i tråd med det VM-komiteen har lovet, at det skal være en garanti for den rettslige sikkerheten (for homofile, red.anm.) under mesterskapet, sier president Lise Klaveness i Norges Fotballforbund til NRK.

– Fifa er sikre på at alle nødvendige tiltak vil være på plass for LHBT+-supportere, slik at de, som alle andre, kan føle seg velkomne og trygge under mesterskapet, svarer Fifa i en epost.

Følger Qatars lover

De tre hotellene som svarte nei, ble kontaktet igjen. Ett av hotellene svarer at det er hotellets offisielle politikk, det andre sier det ikke trumfer VM-arrangørens holdning. Det siste står på sitt og sier det følger lovverket i Qatar.

Solbakken stoler ikke på at Fifa vil gjøre ytterligere grep fram mot VM.

– Det kan jeg ikke være sikker på, men det viktige er at trykket på dem vedvarer og ikke slipper i de viktige månedene inn mot mesterskapet, svarer Solbakken.

Fotball-VM sparkes i gang 21. november.