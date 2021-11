Norge gikk på smell i VM-generalprøven: – Det er kjempekjipt

(Norge-Russland 28–29) Håndballjentene hadde sjansen til å slå Russland for første gang på fire år. Men som i OL-semifinalen endte det med et surt ettmålstap fem dager før håndballjentene åpner VM.

TØFF BEHANDLING: Kari Brattset Dal fikk tøff motstand av Russland.

28. nov. 2021 18:11 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er kjempekjipt å tape slik, sier Kari Brattset Dale til TV 2.

– Vi har litt å jobbe med, mener Thorir Hergeirsson.

– Perfekt med tanke på læring, hevder kaptein Stine Bredal Oftedal.

Norge lå under 12–15 ved pause uten at de norske målvaktene Silje Solberg (ni baklengs) og Katrine Lunde (seks baklengs) hadde reddet et skudd.

– Vi er bortskjemt med målvaktspill. Det er uvanlig at Silje og Katrine tar så lite som i første omgang, sier landslagssjefen.

I motsatt ende reddet Polina Kaplina syv norske skudd. CSKA Moskva-keeperen er en del av fornyelsen av det russiske landslaget som har mistet 10 av 14 spillere siden OL-sølvet. Ljudmila Bodnijeva – med to VM-gull som spiller – har tatt over som landslagssjef.

– Jeg er ikke noe urolig for at keeperne ikke skal komme seg opp igjen. Men det skapte usikkerhet, sier TV 2-ekspert Gro Hammerseng-Edin.

Fire minutter etter pause gjorde Katrine Lunde endelig Norges første redning. Hun endte med seks redninger.

– Det var hardt. Det var tungt. Kjipt når man ikke kommer inn i kampen, sier hun.

Camilla Herrem utlignet til 18–18 etter 37 minutter.

Men Antonina Skorobogatsjenko ga seg ikke. Den russiske venstrehåndsskytteren banket inn 10 mål og ble godt fulgt opp av Elena Mikhailisjenkos ni scoringer.

TOPPSCORER: Camilla Herrem fulgte opp åtte mål mot Sør-Korea lørdag med syv nye scoringer mot russerne.

Norge var klart bedre med en tent og bestemt Veronica Kristiansen både i forsvar og angrep, men fortsatt lå under med tre mål 10 minutter før slutt.

Så løsnet det litt. Kristine Breistøl hamret inn 28–27-ledelse tre minutter før slutt med sitt fjerde mål i kampen. Russerne utlignet før Norge tok time out 28 sekunder før slutt. Det endte med et skudd langt over av Breistøl før Russland sikret seg seieren to sekunder før slutt.

I VM åpner Norge mot Kasakhstan fredag. Så følger VM-debutant Iran søndag før kampen mot Romania avslutter gruppespillet.

– Det blir et spesielt VM på grunn av at det er noen enklere kamper til å begynne med, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

VM-oppsettet er slik at håndballjentene sikkert møter Nederland og Sverige i hovedrunden. I kvartfinalen kan både OL-vinner Frankrike og finalemotstander Russland bli norsk motstander.

Frankrike har som Norge ikke mistet mange spillere siden OL i Tokyo. Lørdag slo de Ungarn 33–28 etter å ha ledet med ni mål ved pause foran 3500 tilskuere i Paris.

– Vi kan plutselig stå mot Frankrike i en kvartfinale i VM. Det er litt av utfordringen med dette mesterskapet, sier Stine Bredal Oftedal.

Vertsnasjonen Spania – som tok VM-sølv i 2019 – blir helt sikkert også regne med i mesterskapet. De spanske jentene slo søndag Tyskland 23–22 i sin generalprøve foran VMs åpningskamp mot Argentina i Torrevieja onsdag kveld.