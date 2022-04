Kristoff vant i Belgia etter solostøt: – Noe av det råeste jeg har sett

Scheldeprijs er kjent som «spurternes VM», men Alexander Kristoff (34) avgjorde etter å ha angrepet på brosteinen syv kilometer fra mål.

SEIER: Alexander Kristoff holdt unna hele veien inn til mål og tok sin andre seier for året.

6. apr. 2022 17:14 Sist oppdatert nå nettopp

Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) vant semiklassikeren Scheldeprijs for første gang i 2015, og onsdag fulgte han opp med sin andre seier i rittet – etter å ha gått solo på de siste syv kilometerne.

– Det er noen av det råeste jeg har sett på lang, lang tid av Alexander Kristoff, sa Discovery-kommentator Petter Bø Tosterud etter målgang.

– Det var et hardt ritt, og Bora og Alpecin angrep annenhver gang på den siste runden. Jeg slet med å tette alle lukene, ettersom jeg var alene etter at Gerben (Thijssen) krasjet ut av gruppen. Mot slutten av brosteinen tenkte jeg at jeg bare skulle gi det et forsøk, og ingen fulgte etter meg. Jeg ga alt jeg hadde, og jeg hadde gode bein i finalen. Det er fint å komme solo til mål, det er én av veldig få seirer jeg har hvor jeg har kommet solo, så denne er spesiell, sier Kristoff i et intervju vist på Discovery+.

Med onsdagens seier har Kristoff totalt 86 seirer i seniorkarrieren. Kun én gang tidligere har han vunnet solo. Det var tilbake i 2009, da han vant den tredje etappen i Ringerike Grand Prix.

I SLAG: Kristoff har vist stigende form den siste tiden, og virker til å være i rute før monumentklassikeren Paris-Roubaix.

Nordmannen vant rittet 24 sekunder foran Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) og Sam Welsford (Team DSM).

Kristoff gjennomsnittsfart gjennom de 198,7 kilometerne var hele 48,9 kilometer i timen.

Dermed ble det en strålende avslutning på den belgiske vårsesongen for Kristoff, som tok karrierens åttende topp-ti-plassering i Flandern rundt på søndag. Fremdeles gjenstår avslutningen av vårens brosteinssesong, monumentklassikeren Paris-Roubaix om halvannen uke (17. april).

Stein Ørn, Kristoffs stefar og trener, røper at det franske brosteinsrittet er vårens store mål - til tross for at han historisk sett har gjort det bedre i et ritt som Flandern rundt, som han vant i 2015.

– Det er fordi motstanderne er så vanskelig å slå i Flandern på grunn av vekten. I Roubaix så er det i større grad ren kraft, sier Ørn, med henvisning til at brosteinen i Flandern i all hovedsak er lagt til bratte bakker, mens den i Paris-Roubaix er i stort sett flatt terreng.

Treneren fremhever også at Kristoff etter overgangen til det belgiske Intermarché-laget har tilgang på bedre utstyr enn tidligere.

– Han er i rute nå, men han er samtidig tilbake på radaren (til konkurrentene). Du så på ansiktsuttrykket hans, at det var litt dumt, for nå er han ikke usynlig lenger, sier Ørn.

Kristoff har tidligere en niendeplass fra 2013 som beste resultat i Paris-Roubaix.

Rittet, som startet i nederlandske Terneuzen, gikk gjennom flere sidevindsutsatte partier på vei mot målbyen Schoten i Belgia, og feltet ble tidlig splittet i flere biter.

Kristoff og Søren Wærenskjold (Uno-X Pro Cycling) kom seg begge med i tetgruppen, men med fem mil igjen av rittet måtte han slippe teten. Dermed var det 13 ryttere igjen i tetgruppen, som inneholdt flere sterke spurtere.

Istedenfor å vente på spurten, som har vært Kristoffs store varemerke gjennom hele karrieren, angrep nordmannen med syv kilometer igjen, over et kort brosteinsparti. Kristoff fikk raskt en stor luke, og holdt unna hele veien til mål.