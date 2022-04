Dette har Dennis Hauger lært av den dramatiske sesongstarten

Det har vært tøft for Dennis Hauger i de to første Formel 2-helgene. Nå ser han fremover.

Dennis Hauger har hatt mye å tenke på i sesonginnledningen.

Nå nettopp

«I never lose, either I win or I learn,» står det på baksiden av Dennis Haugers hjelm.

Mottoet har hjulpet ham gjennom vanskelige perioder før. Nå har han bruk for det igjen.