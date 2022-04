Trakk seg etter uenigheter. Nå vil han kaste RBK-komiteen

Kyrre Rødsjøsæter trakk seg fra RBKs kontrollkomité i juni. Nå står han bak et mistillitsforslag mot den samme komiteen.

«Kontrollutvalget har en viktig rolle i klubben for å påse at årsmøtets beslutninger følges opp av styret, samt at klubben drives etter vedtatte lover og regler.

De siste års utvikling i klubben gjør at det kan stilles spørsmål til hvor vidt denne oppfølgningen er god nok, og kontrollutvalget har på ingen måte stått fram i en tid hvor det er grunn til å stille spørsmål ved både oppfølgning av årsmøtevedtak og styrets arbeid for øvrig.»