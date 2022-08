Ingebrigtsen kan bli tidenes største – eksperter frykter to ting

MÜNCHEN (VG) Eksperter spår at Jakob Ingebrigtsen (21) kan bli en av tidenes mellomdistanseløpere. Det eneste de tror kan stoppe ham er trøbbel med skader og motivasjonen.

FENOMEN: Jakob Ingebrigtsen er den klart beste nordmannen til å løpe gjennom tidende. Eksperter mener han kan stå igjen som den største internasjonalt også.

20. aug. 2022 11:19 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Jakob Ingebrigtsen vant EM-gull på både 1500 og 5000 meter i München – som han gjorde i 2018. I 2021 ble det OL-gull på 1500 meter, mens i VM i USA tidligere i sommer ble det gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter.

Cathal Dennehy, som følger britisk friidrett tett og skriver for blant annet Independent, mener Ingebrigtsen kan være på toppen så lenge motivasjonen og kroppen tillater.

– Vi har sett disse dagene at det er mulig å nå toppen godt inne i 30-årene, men jeg tror ikke det vil skje med Jakob på grunn av hvor hardt han har trent over så lang tid allerede. Jeg tror toppen hans vil komme om to-tre år, sier Dennehy til VG.

Ingebrigtsen lovte overfor VG torsdag at motivasjonen er på topp.

Fakta Ingebrigtsens medaljefangst sammenlignet med andre storheter I en alder av 21 har Ingebrigtsen vunnet ett OL-gull, ett VM-gull og fire EM-gull. Dette er hva andre utvalgte tidligere storheter har vunnet: Hicham El Guerrouj:

To OL-gull og fire VM-gull.



Asbel Kiprop:

Ett OL-gull og tre VM-gull.



Sebastian Coe:

To OL-gull og ett EM-gull



Noureddine Morceli:

Ett OL-gull og tre VM-gull.



Mo Farah:

Fire OL-gull, fem EM-gull og seks VM-gull.



Steve Cram:

Ett OL-gull og to EM-gull

Vis mer

– For meg er det ikke vanskelig å motivere meg, for dette er veldig viktig og jeg har jobbet hardt hele livet for løpingen. Det er gøy å føle på mestring, måle krefter mot verdens beste og se hvor godt jeg kan prestere, sa Jakob Ingebrigtsen.

– Ser du for deg at du brått kan bli lei?

– Ikke brått, men selvfølgelig kommer det et punkt i alles liv og alles ting der man føler man har nådd det man kan. For min del synes jeg det er like spennende å se hvor god jeg kan bli. Så må man se den dagen man stagnerer, så vil man sikkert stå litt i det. Men jeg velger å tro at det er en stund til, svarte Ingebrigtsen.

Dette er de beste tidene på 1500 meter noen gang.

De neste mesterskapene er VM i Budapest 2023, EM i Roma 2024 og OL i Paris 2024.

Dennehy tror Ingebrigtsen kan jakte verdensrekorden på 1500 meter – 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj – et år det ikke er så mange mesterskap. Men spår samtidig at nordmannen vil være mer dominerende på 5000 meter enn 1500 meter i mesterskap.

GULLGUTTEN: Jakob Ingebrigtsen har en solid premiesamling. Her etter 5000-metergullet var i boks.

– Min mening er at han ikke vil tape en 5000 meter i mesterskap på mange, mange år hvis han er frisk og ikke går lei – ettersom han er for aerobisk sterk for tiden til å miste de andre før de siste 400 meterne og han har for sterk avslutning for spesialistene på 5000 meter, sier Dennehy

Foreløpig mener skribenten at det er for tidlig å sette Ingebrigtsen ved siden av legendene El Guerrouj eller Sebastian Coe.

– På grunn av at han ikke har satt noen verdensrekorder utendørs eller forsvart et OL-gull, men med en tittel til i Budapest og et eller to OL-gull til i Paris, så er han blant de beste gjennom tidende.

Friidrettsjournalisten Jonathan Gault, som skriver for magasinet Let’s Run, mener Ingebrigtsen er favoritt til å ta VM-gull på 1500 og 5000 meter i Budapest neste år. I år ble Ingebrigtsen slått av briten Jake Wightman på 1500 meter.

– Jeg tror det er mulig for Jakob å fortsette på sitt nåværende nivå til 2028, men jeg blir overrasket om han kan holde seg på det nivået mye utover det, sier den amerikanske friidrettsjournalisten Jonathan Gault, som skriver for magasinet Let’s Run, til VG.

Gault tror at vi kan anse Ingebrigtsen som en av tidenes største dersom den ferske EM-dobbeltmesteren fortsetter medaljefangsten frem til 2028. Det er imidlertid skjær i sjøen:

– Det er mange faktorer som virker mot ham, sier Gault og fortsetter:

JOURNALIST: – Jeg tror han vil vinne en rekke gullmedaljer mellom nå og 2028 og kanskje slå noen verdensrekorder, sier Jonathan Gault til VG.

– Vil han fortsatt ha motivasjonen til å reise over 200 dager i året på treningsleirer og presse kroppen slik han trenger for å bli best i verden? Det er også sannsynlig at han på et tidspunkt i løpet av de neste syv årene vil bli skadet.

Gault mener i likhet med Cathal Dennehy at Ingebrigtsen ikke har nådd samme nivå som El Guerrouj og Coe helt ennå, mye på grunn av nordmannens unge alder.

– Disse gutta og andre legender innen sporten var i stand til å sette sammen år med prestasjoner helt i toppen av sporten. Men Jakob er bare 21 år. Jeg forventer at hvis vi har denne samtalen i 2028, vil han sammenligne seg veldig positivt med dem. Han er så talentfull.

JUBEL: Jakob Ingebrigtsen kunne juble for gull etter målgang på 1500 meter torsdag.

Anders Huun Monsen, bloggeren bak nettstedet Friidrett1 og journalist, svarer bastant da VG spør ham om Jakob Ingebrigtsen kan bli tidenes mellomdistanseløper.

– Ja. Det kan han bli.

– Han har et stykke opp dit enda (som tidenes største), men det er ingenting som tilsier at han ikke kan bli det.

Storebror og trener, Henrik Ingebrigtsen, uttalte følgende om lillebrorens motivasjon overfor VG:

– Vi har snakket om at det er en veldig stor belastning å være så mye ute på reise. Det spørs hvor mange år han orker det kjøret, sa storebroren etter gulløpet torsdag.