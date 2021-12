Brutale resultater i VM: – Forstår at folk synes det er kjedelig

CASTELLÓN (VG) Flere reagerer på at VM har økt antall nasjoner fra 24 til 32. I løpet av de første VM-dagene har en rekke resultater vært brutale.

DEILIG START: Den norske benken jubler mot slutten av første omgang. Fra venstre: Stine Bredal Oftedal, Camilla Herrem, Marit Røsberg Jacobsen, Kari Brattset Dale og Nora Mørk.

Norge banket Kasakhstan 46–18 i VM-åpningen fredag kveld. Det er langt fra den eneste kampen som har hatt store forskjeller.

For å nevne noen andre kamper fra de første VM-dagene: Nederland vant 55–15 over Puerto Rico, Sverige slo Usbekistan 46–15, Romania 39–11 over Iran.

Mot Kasakhstan var Norge bare tre mål unna å sette scoringsrekord på landslaget. Den er fra 2001, da Uruguay ble slått 48–11. I 2005 ble Australia slått 47–10.

– Jeg forstår absolutt at folk stiller spørsmål til det og at det kan være litt kjedelig å se på når sifrene er så store. Alle de gode lagene som er med i VM har jo også lyst til å starte bra og bruke spillerne, sier Nora Mørk til VG.

– Jeg har også lyst til å spille og komme i gang. Vi kunne sikkert stilt med 20 stykker i dag og vunnet. Jeg skjønner frustrasjonen, men vi får ikke gjort noe med det. Jobben skal gjøres mot Iran og så begynner VM for alvor på tirsdag, fortsetter Mørk.

– Er du for eller imot 32 lag i VM?

– Den er vanskelig, men hvis jeg må velge ville jeg kanskje tatt det litt ned, ja.

Flere har før VM-starten reagert på antall lag i turneringen. Viaplay-kommentator Daniel Høglund skrev blant annet følgende på Twitter fredag:

– Det er ikke den beste håndballen å se på etter mitt syn. Det er mer morsomt med mer utfordringer og jevnere kamper. Men det er nå sånn det er, sier Henny Reistad.

– Hva synes du om uttalelsen til Viaplay-kommentator Høglund?

– Det er kanskje nærmere det enn et EM og Champions League, svarer Reistad og ler litt.

Også VG-kommentator Leif Welhaven er kritisk til økningen.

– Å spre håndballen over hele kloden, uavhengig av om det kastes nevneverdig mye ball der eller ei, har vært måten å oppnå nær eneveldig makt for presidenten i Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Men Hassan Moustafas metode handler mer om ham selv enn om sporten, skriver han i en kommentar.

BANENS BESTE: Camilla Herrem ble etter kampen kåret til banens beste av arrangøren.

Camilla Herrem forstår også at kampene kan bli litt kjedelig å se på, men velger å se på valget om flere nasjoner positivt.

– Jeg tror at de landene som er her for første gang synes det er kjempestort. Da synes jeg vi skal behandle det med respekt. Jeg synes det er fantastisk bra at for eksempel Iran får være med i et VM og oppleve dette. Jeg tror de får stor glede av dette her og vi får fin gjennomkjøring uansett, sier hun.

Fakta VG-børsen Katrine Lunde 6 7 redninger/17 skudd Rikke Granlund 7 9 redninger/ 17 skudd - 1 feil Henny Reistad 6 4 mål/ 4 skudd - 1 feil Emilie Hegh Arntzen 5 1 mål/1 skudd Veronica Kristiansen 5 2 mål/4 skudd Nora Mørk 6 1 mål/2 skudd - 2 feil Stine Bredal Oftedal 6 4 mål/5 skudd - 1 feil Kari Brattset Dale 6 5 mål/7 skudd Vilde Mortensen Ingstad 4 2 mål/5 skudd Moa Högdahl 3 1 mål/4 skudd - 2 feil Marit Røsberg Jacobsen 6 5 mål/7 skudd Camilla Herrem 7 6 mål/7 skudd Sanna Solberg-Isaksen 6 5 mål/7 skudd Kristine Breistøl 5 1 mål/2 skudd Emilie Hovden BB 8 7 mål/7 skudd - 1 feil Maren Aardahl 5 2 mål/2 skudd - 1 feil Thorir Hergeirsson (trener) 7 Vis mer

Kaptein Stine Bredal Oftedal ser de positive sidene av saken:

– Nivået er ikke gruppespillet like spennende og det blir litt for store differanser. Samtidig liker jeg at vi plutselig skal spille mot Iran neste gang. De har en helt annen kultur og de har ikke en Det åpner opp og er litt hyggelig. Men om vi kun snakker nivå, er det ikke så spennende, sier hun.

Neste kamp for håndballjentene er Iran søndag 20.30. Også der forventes det en norsk overkjøring. Kampen sendes på TV 3.