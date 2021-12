Kneskadet Birk Ruud reiser hjem fra USA – ingen fare for OL

Norges gullhåp Birk Ruud (21) understreker at han ikke risikerer å miste OL etter at han pådro seg en vridning i kneet foran Big Air-finalen USA sist helg og nå reiser hjem til Norge for å ta det med ro sammen med familien til over jul.

LITEN SKADE: Birk Ruud (21) er en av Norges største gullhåp foran OL i Beijing om snaut to måneder.

– Nei, det er ingen fare når det gjelder OL. Det er betryggende, bekrefter han overfor VG.

Freeski-kjører - og 71 grader nord-deltager - Birk Ruud er gullkandidat i slopestyle og Big Air foran Beijing-OL om snaut to måneder. Det var han også i verdenscupen i Big Air i Steamboat lørdag for fire dager siden. Under treningen før finalen pådro han seg imidlertid en vridning i kneet. Han vil ikke gå i detalj når det gjelder den, utover at han omtaler det som en «tweek», altså en vridning.

– Dårlig fart. Jeg sto på ski etterpå, men ville ikke ta unødvendig risiko ved å kjøre finalen, sier han om årsaken til det han også beskriver som en liten kneskade under trening.

Neste konkurranse for Norges beste freeski-kjørere er Dew Tour i Copper Mountain i Colorado 16. til 19. desember. Det skjer uten Birk Ruuds tilstedeværelse. Han reiser hjem til Norge fra USA om et par dager.

– Jeg drar hjem for å slappe av med familien et par uker. Det har ingen hast, det blir bra etter det, sier han med tanke på tiden som gjenstår til OL i februar.

Planen hans er å kjøre neste konkurranse i Mammoth Mountain i USA 6.-9. januar (slopestyle) eller Font Romeu i Frankrike 14.-16. januar (slopestyle).

– Men hovedfokus er X Games og OL, sier han.

X Games i Aspen avvikles 21. til 23. januar. Derfra reiser de norske freeski-kjørerne og snowboarderne til Beijing. OL-starten for Birk Ruud er Big Air-kvalifisering 7. februar.

Ps! Johanne Killi (24) tok 3. plass i kvinnenes Big Air-konkurranse i Steamboat sist helg. Christian Nummedal (26) ble beste norske blant herrene med 9. plass. Birk Ruud kom offisielt på 10. plass, selv om han sto over finalen.