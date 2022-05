Østberg «tømte» Tønseth for informasjon etter vraking

Ingvild Flugstad Østberg ble vraket fra landslaget og trengte svar for hvordan hun skulle drive privatsatsingen i år. Hun søkte Didrik Tønseth for svar og endte med en to timer lang samtale.

BA OM RÅD: Ingvild Flugstad Østberg

Der regelrett «tømte» hun Tønseth for informasjon om hvordan det er å stå utenfor landslaget – og lykkes.

Tønseth ble etter noen blytunge år selv vraket for ett år siden. Men trønderen har kjempet seg tilbake i det gode selskap etter flere internasjonale topplasseringer. Kommende sesong er han en del av landslaget igjen.

– Vi snakket lenge og om alt, sier Østberg og smiler.

– Han var positiv til at dette var mulig, at det kan være kjempebra. Han hadde den innstillingen - og det var bra. Så var det masse små detaljer om alt fra samlinger, ressurspersoner, det som hadde med ski å gjøre, utstyr, ernæringsbiten og økonomi.

JOBBER SAMMEN IGJEN: Pål Gunnar Mikkelsplass

For Østberg innrømmer at hun har en ordentlig jobb å gjøre etter at hun fikk beskjed om at hun var vraket fra landslaget. Der hun var vant til at forbundet i 14 år la til rette for det aller meste en ski-løper trenger, stod hun i mai måned nesten på bar bakke.

Hun har knyttet til seg suksesstrener Pål Gunnar Mikkelsplass, som de seneste årene har hatt ansvar for deler av Therese Johaug. I «Team Østberg» er det også med en lege og ernæringsfysiolog tilknyttet Olympiatoppen.

KLAR FOR NY SESONG: Didrik Tønseth

– Hun vet på en måte ikke om noe annet

Akkurat det som handler om å få hjulene til å gå rundt ble et viktig tema. Tønseth vet det meste om dét.

Han står med tredjeplass fra femmila i Holmenkollen i mars. Da han senere vant 15 kilometeren i verdenscupavslutningen i Falun var veien inn til landslaget selvsagt. Han sier til VG at hans budskap var klokkeklart:

– Hun har vært på landslaget lenge. Hun vet på en måte ikke om noe annet. Nå skal hun stå utenfor og sørge for alt selv. Men dette går helt sikkert bra. For Ingvild er en driftig dame, hun er såpass god at flinke folk vil jobbe med henne. Jeg sa til henne at «ikke se mørkt på dette».

SLO TILBAKE: Didrik Tønseth

– Usikker klump i magen

Da Østberg inviterte til pressetreff Holmenkollen tidligere i mai, stilte hun opp i sivile klær. Hun hadde rett og slett ikke signert noen nye sponsoravtaler og dermed ingen treningsklær prydet av reklamemerker.

– Jeg prøvde å forhøre meg med Didrik om hva konkret det var viktig å bruke penger på, hva som måtte på plass, hva bør man prioritere - og ikke minst hva alt kostet. Det er en ny situasjon. Alt koster penger og alt skal gå opp.

– Akkurat nå er det en usikker klump i magen på den biten der. Jeg vet ikke om det går opp. Jeg har ikke skrevet under på noen kontrakter på det som skal skje videre, sier Østberg.

INGEN REKLAME: På Ingvild Flugstad Østberg

– Folk skal ha betalt

Tønseth vil ikke ut med hva sist sesongs suksess som privatløper kostet ham i rene kroner og øre. Men at det er et godt sekssifret beløp er hevet over enhver tvil. Han betalte blant annet for samlinger i utlandet og ikke minst et smøreopplegg i forbindelse med flere nasjonale rennhelger.

Det innebærer blant annet dagsatser for smørerne, men også mat, hotell og transport. I tillegg kommer utgifter som leie av smørebod, smurning og lønn til støtteapparat».

– Det er jo en kostnad på det. Folk skal ha betalt for en god jobb. For min del var og er det viktig, sier han.

Pål Gunnar Mikkelsplass sier han og Østberg ennå ikke har underskrevet en avtale om økonomi, men at de blir enige.

– Foreløpig har jeg ikke så mye på det økonomiske området. Jeg vet ikke hva det ender med, som sagt. Det kan bli bra. Det kan være det ikke går rundt. Men dette kan slå positivt ut også. At jeg må ta enda mer eierskap til min egen satsing. Både trening og alt rundt. Det er den innstillingen jeg må ha nå, sier Østberg.