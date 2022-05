Schumachers bil delt i to - drømmen brast for Leclerc: – Jeg har ikke ord

Sergio Pérez (32) lurte alle i de trange Monaco-gatene da hjemmefavoritten Charles Leclerc (24) ikke klarte å bryte forbannelsen. Mick Schumacher (23) hadde en voldsom krasj.

29. mai 2022 18:02 Sist oppdatert nå nettopp

Heldigvis kunne tyskeren gå uskadet ut av bilen etter den dramatiske smellen i et overraskende hendelsesfylt Monaco Grand Prix etter at det høljet ned i fyrstedømmet før start.

– Man frykter det verste når man ser en bil er delt i to, sier Henning Isdal på Viaplay-sendingen om Schumacher-krasjen.

– Det er godt å høre at alt er bra med Mick, sier Max Verstappen etter målpassering.

Hjemmehåpet Charles Leclerc er alt annet enn fornøyd. Ferrari-føreren hadde beste startspor og ledet lenge, men etter dekkbyttet var han plutselig nummer fire. Red Bulls Pérez vant foran Carlos Sainz og Max Verstappen og med Leclerc på 4. plass. Det er den tredje Grand Prix-seieren til meksikaneren i sin karriere.

VOLDSOM SMELL: Mick Schumacher mistet kontrollen over bilen på det våte underlaget. Hans Haas-bil ble delt i to, men til alt hell kunne han gå uskadet ut av bilen.

Leclerc fikk beskjed om å komme inn i depotet, så kontrabeskjed - fordi teamkollega Carlos Sainz allerede var inne til dekkskifte. Han ble likevel ikke hindret av Sainz.

– Det var en strategibom av Ferrari, sier eksperten Thomas Schie i Viaplay-studio.

– Det ble litt surr. De bommet på taktikken.

Leclerc var fryktelig skuffet da han snakket med teamet sitt etter målpassering.

– Jeg har ikke ord, vi kan ikke gjøre dette, sier han på internradioen.

BOMMET: Charles Leclerc inne til dekkbyttet som kom til å koste ham dyrt. Han ledet løpet - men falt ned til 4. plass.

Forbannelsen

Charles Leclerc hadde aldri fullført et Monaco Grand Prix. Monegaskeren har hatt uflaks hvert eneste år på hjemmebane. I 2018 kvalifiserte han seg som nummer 14 før han fikk et bremseproblem og røk ut. I 2019 måtte han bryte etter et mislykket forsøk på å kjøre forbi Nico Hulkenberg.

I fjor tok han beste startspor, men krasjet helt i slutten av kvalifiseringen - og kom aldri til start på løpsdagen på grunn av en ødelagt drivaksel.

I år skulle han vinne. Slik ble det ikke.

I Barcelona for ei uke siden vant Verstappen da Leclerc måtte bryte. Nå klarte nederlenderen å dra ytterligere litt fra Leclerc i VM-sammendraget. Det er nå ni poeng i Verstappens favør.

– Jeg gjorde mitt beste etter kvalifiseringen. Som team gjorde vi en god strategi, sier Verstappen i arenaintervjuet med David Coulthard.

– Jeg økte VM-ledelsen. Det hadde jeg ikke ventet.

Det begynte å regne rett før det opprinnelige starttidspunktet. 16 minutter forsinket prøvde man seg på to formasjonsrunder, men det endte med at bilene kjørte tilbake i depotet.

Starten på Monaco Grand Prix kom ikke før kl. 16.05, én time og fem minutter senere enn planlagt. Det skjedde bak sikkerhetsbil.

– Spesielt

– Vi skulle gjerne ha sett løpet i gang, men de beste teamene har lobbet for å utsette, sier Le Mans-legenden Tom Kristensen som ekspert på Viaplay.

Løpet ble forkortet fra de planlagte 77 runder for at de skulle holde seg innenfor totimersgrensen. På slutten lå de fire tetbilene veldig tett: Sergio Pérez, Carlos Sainz, Max Verstappen og Charles Leclerc. Men forbikjøring er som kjent nesten umulig i gatene i Monte Carlo.

– Dette er et veldig spesielt sted å vinne, sier en tydelig beveget Pérez. Seieren betydde mye for ham.

1. Sergio Pérez, Red Bull, 2. Carlos Sainz, Ferrari, 3. Max Verstappen, Red Bull, 4. Charles Leclerc, Ferarri, 5. George Russell, Mercedes, 6. Lando Norris, McLaren7. Fernando Alonso, Alpine, 8. Lewis Hamilton, Mercedes.