De utviklet «halve» EM-laget. Nå utfordres Arna-Bjørnar av en ny lillesøster.

– En god lokasjon og et fint stadion er ikke alt som skal til for å bli en toppklubb, sier Arna-Bjørnars sportssjef om Åsane.

Bjarne Hagen måtte se sitt lag gå på et nytt sviende tap mot byens beste lag i cupen.

22 minutter siden

– Noen ganger er det så enkelt som at Brann er et mye bedre lag enn oss akkurat nå, sa Arna-Bjørnar-trener Bjarne Hagen etter 0–5-tapet mot Brann onsdag kveld.

At Brann er blitt et bedre lag enn Arna-Bjørnar har lenge vært klart. Det er bare å ta en titt på toppserietabellen for de siste tre årene.