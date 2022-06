RBKs keeperkjempe om interessen: – Jeg trives veldig godt i Trondheim

Vålerenga er interessert i André Hansen. Nå svarer RBKs keeperkjempe.

Halvannet år igjen av kontrakten: André Hansen.

16. juni 2022 12:16 Sist oppdatert nå nettopp

– Det jeg kan si er at jeg registrerer at det tydeligvis er interesse. Utover det er det ikke så mye annet å kommentere. Jeg vil stadfeste at jeg trives veldig godt i Trondheim og familien trives veldig godt. Så alt som handler om interesse fra andre må jeg ta med min arbeidsgiver, sier André Hansen til Adresseavisen torsdag.

Onsdag meldte TV2 at Vålerenga er interessert i keeperen. Adresseavisen sitter også på disse opplysningene, og spørsmålet er hva Hansen, som har halvannet år igjen av kontrakten, gjør denne sommeren.