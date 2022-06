NFF-topp tror ikke cup-venteliste var forsøk på forskjellsbehandling

Mener jentelag må bli flinkere til å melde seg på turneringer i god tid.

IKKE ENIG: Marianne Samdal (t.v.) i NFF Trøndelag mener ikke at Remyra er forskjellsbehandlet av Skandia cup. Her sammen med kretsleder Jan Roar Saltvik og Alf Hansen fra NFF sentralt.

16. juni 2022 19:57 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har ikke snakket med Remyra. Men jeg tror det har skjedd en misforståelse her mellom hva som er forskjellsbehandling og hva som faktisk har skjedd. Jeg er veldig opptatt av at jenter skal bli tatt på alvor og få like muligheter, men denne saken er jeg redd for at er en blemme, sier Marianne Samdal.

Samdal er kretsansvarlig for NFF Trøndelag, med særlig fokus på jenter i fotballen og fair play. Saken hun refererer til sto på trykk i Adressa i går, hvor jenter 14-laget til Remyra IL måtte stå på venteliste for å spille Skandia cup i sommer.