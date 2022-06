Jakob Ingebrigtsen: – Jeg er introvert

OSLO RÅDHUS (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) hevder at han er introvert. Han mener det er en viktig årsak til hans enestående suksess.

SAMMENSVEISET: Jakob Ingebrigtsen og hans mangeårige samboer og forlovede Elisabeth Asserson under jordbærselskapet og den internasjonale pressekonferansen i Oslo rådhus onsdag.

– Absolutt, svarer OL-gullvinneren på 1500 meter på spørsmål om han er introvert.

Det gjør han mot slutten av et intervju med VG under det tradisjonelle jordbærpartyet i Oslos rådhus, dagen før Bislett Games – der han kan bli første nordmann som vinner friidrettsstevnets klassiske «Drømmemila» (1609 meter).

På spørsmål om han kan beskrive hva han legger i at han er introvert, svarer det største trekkplasteret for hovedstadens Diamond League-stevne at han trives godt alene.

– Du har det best i eget selskap, sammen med kjæresten og hunden?

– Ja, det blir litt sånn, svarer 21-åringen fra Sandnes – en måned før han løper for å vinne sitt første VM-gull i Eugene.

På vei ned marmortrappene og ut av Oslos storstue etter den internasjonale pressekonferansen, sammen med blant andre samboeren Elisabeth Asserson – som er aktiv som influencer i sosiale medier – og sin svenske agnet Daniel Wessfeldt, henvender Jakob Ingebrigtsen seg til VG med et åpenbart sterkt ønske om å utdype «introvert».

Sett fra hans side.

YNGST OG BEST: Jakob Ingebrigtsen (21) sammen med brødrene Filip (29) og Henrik (31) under jordbærselskapet i Oslo onsdag. Minstemann løper en mile torsdag, mens de to eldste starter på 5000 meter.

Han mener at mange av hans konkurrenter og lagkamerater bruker for mye tid og krefter på å være utadvendte, eller det han betegner som ekstroverte. Typisk sett i forbindelse med mesterskap. I stedet for å spare energi ved å «isolere» seg på hotellrommet, blir de sittende og prate i en sosial setting – lenger enn de strengt tatt må.

– Det er folk på det norske laget, jeg vil ikke nevne navn, som gjør dumme prioriteringer. Jeg forstår godt hvorfor de ikke presterer når det gjelder, i mesterskap. De føler seg tvunget til å gjøre disse sosiale tingene under mesterskap og klarer ikke å gå og legge seg, sier han.

Jakob Ingebrigtsen tror de føler seg forpliktet til det, i kraft av at de blir oppfattet som ekstroverte og nærmest ikke våger å avkrefte det.

Konfrontert med Jakob Ingebrigtsens uttalelser og kritikk rettet mot lagkameratene, sier friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik at han «ikke har reflektert over det» – før han tilføyer at folk har forskjellige behov.

– Noen liker kanskje å prate med andre. Det kan være en måte å dempe nervøsitet på, sier Erlend Slokvik.

– Jeg har ikke spesielt behov for å følge opp det. Det får være hans oppfatning. Vi følger opp hver enkelt utøver, og de har forskjellige behøv. Han har behov for å være alene. Jeg fulgte opp Jakob en hel dag i forbindelse med forsøksheatet (1500 meter) i OL. Da snakket vi nesten ikke sammen. Det er slik han gjør det, utdyper han.

Tidligere i intervjuet har Jakob Ingebrigtsen sagt at det gjelder å være påskrudd så mye som mulig når du er «der» – på startstreken – og ikke så mye når du er andre steder. Han sier det har å gjære med en gjennomgående profesjonalitet «gjennom hele livet».

– Det er en livsstil. Det å skru av og på. Så der det slik at kanskje mange av oss er introverte og sitter hjemme i stua når man er avskrudd, sier han med tanke på seg selv.

På den annen side virker det ikke som om han føler det spesielt plagsomt å være gjenstand for stor oppmerksomhet, som under seansen i Oslo rådhus – der rekken av intervjuere som kun ville ha en del av ham var lengre enn lang.

– En del av jobben krever at du er ekstrovert, sier han.

– Det virker som om takler det greit?

– Jo, men det er fordi jeg har vært i gamet siden jeg var 12, så jeg er blitt ganske rutinert etter hvert, svarer han på VGs spørsmål.