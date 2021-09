Henriksen blir fulltidsutøver etter sponsorstrøm: – Det lover veldig bra

KRISTIANSAND (VG) I en alder av 30 år kan Eivind Henriksen endelig satse fullt på idretten han elsker. OL-sølvet har snudd opp ned på sleggekasterens tilværelse.

SØLVHELT: Eivind Henriksen vant OL-sølv i Tokyo. Prestasjonen har sørget for sårt tiltrengte sponsorkroner i kassen for sleggekasteren.

– Det var ti år siden sist jeg satte pers her på Kristiansand stadion. Det var gøy, gliser Eivind Henriksen.

Om man trenger noen til å kaste tunge ting langt, finner man ikke noen bedre innenfor Norges grenser.

Henriksen åpnet NM sist helg med å ta sølv i diskos bak Ola Stunes Isene. Lørdag ble det gull i spesialøvelsen slegge, før han altså sikret sin tredje medalje søndag i kulestøt.

Henriksen tok en av Norges mer overraskende og mer velkomne medaljer i OL. I sleggefinalen i Tokyo satte han intet mindre enn tre personlige rekorder, noe som sikret han sølvmedaljen.

30-åringen ble hyllet av Karsten Warholm for bragden og plutselig ble den ydmyke giganten et navn store deler av Norges befolkning kjente til.

– Det er litt mer oppmerksomhet. Litt mer styr. Det skal bli deilig å reise på ferie og slappe av litt, sier Henriksen til VG.

Etter NM gjenstår bare Trond Mohn Games i Bergen for hans del.

Den noe uvante oppmerksomheten er imidlertid ikke bare «styr» for Henriksen. Siden OL-sølvet har både Elkjøp og Hyundai kommet inn som sponsorer.

– Jeg er også i kontakt med andre. Det lover veldig bra, smiler han.

Dette snur opp ned på idrettstilværelsen for sleggekasteren, som har jobbet deltid på Møller Bil ved siden av toppidrettssatsingen.

– Det betyr at jeg kan kutte ned på jobbing, satse enda mer og få tid til restitusjon. Det gleder meg til. Jeg får ta en prat med sjefen på Møller og høre, sier Henriksen.

– Hva tror du han sier til det?

– Det tror jeg han forstår veldig godt. Det skal nok gå bra, sier OL-helten, som i en alder av 30 år blir fulltidsutøver.

Tidspunktet for den økte satsingen kunne knapt kommet på et bedre tidspunkt for Henriksen, som har mye å se frem til de kommende årene. De neste tre årene står OL 2024, to VM og to EM på kalenderen for friidrettsutøverne.

– Det er mye gøy i vente, jeg gleder meg, sier han.

Henriksens personlige rekord i slegge er på 81,58 meter. Han håper den nye tilværelsen kan bidra til å gjøre ham til en enda bedre idrettsutøver.

– Jeg har trivdes godt med å jobbe, men man begynner å dra på årene og jeg trenger mer behandling. Det har jeg ikke fått så mye tid til når jeg har vært i jobb. Det blir spennende å se om det gir noe forandring, sier 30-åringen.