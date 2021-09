Ryder Cup-kaptein Harrington til VG: – Derfor er Hovland attraktiv

Ryder Cup-kaptein Pádraig Harrington (50) forklarer hvorfor alle hans utvalgte ligger langflate etter å få spille med Viktor Hovland (24) i helgens prestisjetunge Ryder Cup.

HARD NØTT: Viktor Hovland og Europa skal bryne seg på USA på «bortebane» i Ryder Cup.

21. sep. 2021 08:32 Sist oppdatert 27 minutter siden

– Viktor er ikke bare en strålende spiller. Lagkameratene liker også energien han tar med seg på golfbanen, sier Harrington til VG på en pressekonferanse før den prestisjetunge turneringen.

Nylig sa Harrington at hele laget ønsket å spille med Hovland på en podkast med Sky Sports. Ryder Cup mellom USA og Europa spilles på Whistling Straits-banen i Haven, Wisconsin, 24–26. september.

– Alle ser på Viktor og ser det unge engasjementet som vi andre en gang hadde. Det er derfor han er en så attraktiv partner for hele laget, både til foursome og fourball. Hovland gir oss mange muligheter, det er helt sikkert, sier Harrington til VG på en pressekonferanse før den prestisjetunge turneringen.

Turneringen består av lagspill, to og to sammen i fire forskjellige konkurranser, fredag og lørdag. Søndag avsluttes det med at alle 12 spillerne på hvert lag møtes i avgjørende singlekamper. Det er kaptein Harringtons jobb å sette opp Europas lag.

På VGs spørsmål om Hovland kan spille alle de fem kampene, er ikke Harrington i tvil:

– Klart han kan!

KAPTEINENES TALE: Steve Stricker (USA) og Pádraig Harrington (Europa) svarte på spørsmål fra pressen mandag kveld norsk tid.

Fakta Slik spilles Ryder Cup Ryder Cup spilles over tre dager der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og 12 singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort, beholder regjerende mester Europa trofeet. Foursome Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Vis mer

Hovland utgjør det europeiske laget sammen med Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Jon Rahm, Lee Westwood, Bernd Wiesberger, Sergio Garcia, Shane Lorwy og Ian Poulter.

Også verdensener Rahm roser Hovland, som blir tidenes første norske golfspiller i Ryder Cup.

– Han er en maskin på ball-striking. Det er en god egenskap i golf. Han er god spiller, som har kommet opp tidlig. Han har et komplett spill, sier Rahm.

Rory McIlroy har vunnet fire majorturneringer. Han er også full av beundring for Hovland.

– Han er en fantastisk spiller, og jeg tror det er flere av guttene som står i kø for å få sjansen til å spille i lag med ham de første dagene, sier McIlroy ifølge PGAs nettsider.

TEAM EUROPA: Øverst fra venstre: Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Tyrrell Hatton og Viktor Hovland. Nederst fra venstre: Shane Lowry, Rory McIlroy, Ian Poulter, Jon Rahm, Lee Westwood og Bernd Wiesberger.

Hovland har ikke gått til kaptein Harrington med krav på hvem han vil utgjøre duo med, og poengterer at han selv er «rookie», altså med for første gang.

– Jeg tror det hadde vært kult å spille med et par på laget, men jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Det er ikke sånn «han her skal jeg spille med». Jeg er ganske fleksibel. Vi må bare finne beste løsningen for laget, sa Hovland på en pressekonferanse tidligere i september.

Ryder Cup blir en tøff oppgave for Europa mot USA. Åtte av de ti øverste på verdensrankingen er amerikanere. Det skal også spilles på en lang bane – og amerikanerne slår i snitt lenger.

Fakta Verdensrankingen i golf Jon Rahm (Spania) Dustin Johnson (USA) Collin Morikawa (USA) Patrick Cantlay (USA) Xander Schauffele (USA) Justin Thomas (USA) Bryson DeChambeau (USA) Louis Oosthuizen (Sør-Afrika) Tony Finau (USA) Brooks Koepka (USA) Harris English (USA) Abraham Ancer (Mexico) Jordan Spieth (USA) Viktor Hovland (Norge) Rory McIlroy (Nord-Irland) Vis mer

– Det er ikke noe tvil om at USA har veldig mange høyt rankede spillere som gjør det bra. I tillegg spiller de på hjemmebane med amerikansk oppsett og fans. Det hjelper jo dem, men det er matchplay og mye som kan skje, sa Hovland.

Nordmannen er selv ranket som nummer 14 i verden. Foran ham er det ti amerikanere.

Europa har gjort det best i Ryder Cup de siste turneringene, med seier i ni av de siste tolv utgavene.

– Det kommer til å bli dritkult, sa Hovland.

Fakta Viktor Hovland Alder: 24 (født 18. september 1997)

Klubb: Miklagard, Kløfta/Ullensaker

Verdensranking: 13. plass

Profesjonell siden: 16. juni 2019

Seirer på PGA-touren: 2

Utvalgte resultater: 1.-plass i PGA-turneringen Puerto Rico Open i februar 2020, 1.-plass i PGA-turnering i Playa del Carmen, Mexico i desember 2020, 1.-plass i europatourturneringen BMW Championship i München i juni 2021, 2.-plass i PGA-turnering i La Jolla, California i januar 2021 2.-plass i WGC-turnering i Bradenton, Florida i februar 2021, 3.-plass i PGA-turnering i Palm Harbor, Florida i mai 2021, 3.-plass i PGA-turnering i Charlotte, North Carolina i mai 2021, 12.- og 13.-plass i US Open (2019 og 2020), 5.-plass i FedEx-cupen

Vant USAs amatørmesterskap i august 2018.

Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019.

Spilte sin første proffturnering 12. september 2019 i West Virginia. (NTB) Vis mer

USAs lag i Ryder Cup består av Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Patrick Cantlay, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Justin Thomas, Xander Schauffele, Tony Finau, Jordan Spieth, Scottie Scheffler, Daniel Berger og Harris English.